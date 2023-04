Fin de partie pour la plateforme cryptos belge Bit4You. Quelles conséquences pour les clients ?

Retournement de situation

Un communiqué, largement diffusé, avait alors fait état du départ des deux fondateurs (Marc Toledo et Sasha Vandamme) de la plateforme, du remplacement d’une partie du management par des personnalités de renom dans le secteur des fintechs ou de la sécurité informatique, et de l’entrée au jeu d’un investisseur au titre de président, Bernard Mercier. Dans le marché, on évoquait la main invisible du gendarme des produits financiers, la FSMA.

À lire aussi

Redémarrage sur de nouvelles bases ? On aurait pu le croire au vu de la carrure des nouveaux entrants. Mercredi soir, comme le signalait L’Écho, la plateforme devait toutefois annoncer sur son site Internet la suspension des opérations. Bit4You assure dans cette communication avoir suspendu l’exécution des opérations en cours afin de préserver au mieux les intérêts de ses clients. L’origine du problème ? La suspension d’une autre plateforme active dans les opérations sur cryptoactifs. Un sous-traitant ou dépositaire estonien, CoinLoan, déclaré insolvable lundi, a été forcé de bloquer ses opérations. Par extension, les dépôts en cryptos d’une partie des clients de Bit4You l’ont aussi été. La décision de Bit4You est donc une manière d’éviter, dans un premier temps, un “bank run”, soit un retrait rapide des cryptos disponibles, et, dans une certaine mesure, une façon de mettre sur un pied d’égalité la totalité des clients impliqués ou non dans les opérations avec CoinLoan.

Un FTX européen ?

L’affaire fait furieusement songer à ce qui s’est passé, et se poursuit, aux États-Unis avec la plateforme FTX, coulée par la faillite de partenaires faisant fructifier des cryptos prêtées selon différentes méthodes. Mais, nous expliquent certaines sources, si des éléments du dossier Bit4You doivent être examinés par la justice belge, il n’y aurait pas de malversation stricto sensu.

Pour les clients dont les avoirs sont bloqués, en revanche, l’attente risque d’être longue, stressante, et le retour des fonds ne serait pas assuré à l’heure actuelle. “À ce jour, nous n’avons pas d’indication que les monnaies virtuelles détenues pour compte de nos clients auprès de CoinLoan ne pourront pas être récupérées”, explique Bit4You sur son site.

Laisser le temps

Cela étant, comme dans le cas de FTX, la valeur du stock de cryptomonnaies détenu par les différents acteurs du dossier devrait jouer un rôle décisif dans le cadre d’une liquidation de la contrepartie estonienne, qui devait assurer le rendement des cryptos prêtées par ses partenaires. L’heure est plutôt à la hausse des cryptos, ce qui a permis au liquidateur de FTX de récupérer des montants importants censés pourtant avoir disparu des comptes de la plateforme américaine. Les clients de Bit4You pourraient tabler sur un tel scénario, mais selon un calendrier indéfinissable à l’heure actuelle.

Quid des autorités financières belges ? Pour l’heure, Bit4You restait un dossier à l’étude et l’entreprise n’était pas sous le contrôle de la FSMA. Organisme qui a toujours attiré l’attention des clients sur les risques des cryptomonnaies.