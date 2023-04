Pourquoi il faut ouvrir l’espace éthique de l’Intelligence artificielle

L’étincelle qui a déclenché l’explosion est venue d’OpenAI, une société basée à San Francisco, lorsqu’elle a lancé un prototype public de son agent conversationnel ChatGPT et a attiré un million de “curieux” en cinq jours seulement. Microsoft a suivi en mettant à disposition un agent alimenté par la même technologie que ChatGPT sur son moteur de recherche Bing. Une tentative évidente de remettre en cause la longue domination de Google sur le marché des moteurs de recherche. Cela a incité Google à répondre en lançant son propre agent, Bard. Google a également investi 300 millions de dollars dans Anthropic, une start-up fondée par d’anciens employés d’OpenAI, qui a mis le mois dernier son agent Claude à la disposition d’un nombre limité de personnes et de partenaires commerciaux.

Vivre au mieux ?

Personne ne peut dire avec certitude de quoi sera fait cet avenir, mais les optimistes, pour la plupart les personnes travaillant dans les entreprises à l’origine de ces technologies, prévoient que l’IA nous permettra de vivre au mieux de nos possibilités.

Cependant, tout le monde ne partage pas cette vision optimiste. Le code et les données contenus dans les modèles d’IA d’aujourd’hui (qui proviennent presque exclusivement d’entreprises plutôt que d’institutions universitaires) ne sont souvent pas divulgués. Une tendance illustrée par le fait qu’OpenAI a adopté une position propriétaire et fermée à l’égard de sa technologie, alors qu’il s’agissait au départ d’une organisation à but non lucratif dédiée au développement ouvert de l’IA. Lorsqu’OpenAI a mis à niveau la technologie de ChatGPT vers GPT-4, l’entreprise a invoqué “le paysage concurrentiel et les implications en matière de sécurité des modèles à grande échelle comme GPT-4” pour ne pas divulguer le fonctionnement de ce modèle. Ce manque de transparence n’est pas suffisant compte tenu des enjeux : nous avons besoin d’un cadre solide pour contrôler les modèles d’IA et pénaliser ceux qui ne respectent pas des règles éthiques strictes.