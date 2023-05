Bit4You coulée par un partenariat risqué ?

Bloqués pour combien de temps ? Difficile à dire, mais le nouveau management de la plateforme assure suivre de “très près la situation avec CoinLoan en Estonie”, et est en train de rapatrier les avoirs numériques de ses clients qui ne sont pas bloqués en Estonie. Tout n’est sans doute pas perdu, sauf si l’opérateur estonien devait avoir commis des fautes de gestion… Dans l’attente, l’entreprise belge a demandé la suspension de sa demande d’inscription en qualité de “Virtual Assets Services Provider”, et entamé la procédure de résolution de ses engagements en demandant au tribunal de l’entreprise de désigner un administrateur provisoire.

Conditions générales d’utilisation

En ce qui concerne l’ancien management de Bit4You et les fondateurs, des proches de l’entreprise assurent qu’il n’y a pas eu de malversation dans leur chef. Une demande d’agréation était même en cours d’examen auprès de la FSMA. Mais dans la presse flamande, un client dont le portefeuille est gelé, explique ne pas avoir été mis au courant de l’utilisation de ses cryptomonnaies par CoinLoan… Si c’est le cas, ce serait gênant. Mais cela pourrait aussi découler de la négligence classique des investisseurs qui ne prennent pas le temps de lire les conditions générales relatives aux produits qu’ils achètent… Tout comme beaucoup d’amateurs de cryptos ignorent leur fonction sous-jacente, quand il y en a.

Se méfier des rendements élevés

La plateforme Bit4You proposait notamment à ses clients des opérations dites de “staking”, parfaitement documentées sur son site. “Faire du staking consiste à̀ immobiliser une certaine quantité́ de cryptoactifs dans un portefeuille dans le but de participer au bon fonctionnement de la blockchain supportant ce cryptoactif. Les cryptoactifs immobilisés dans le cadre du staking peuvent servir à de multiples usages comme – et de façon non limitative – faciliter les mécanismes de “proof of stake” (NdlR : prueve de possession d’une quantité de cryptos), le minage, des prêts, …”, explique la plateforme. Intéressant, à condition de maîtriser le vocabulaire technique. Les risques ? “Les opérations de staking de cryptoactifs comportent des risques très importants”. Des risques rémunérés, puisque Bit4You promettait pour ses activités de staking des “rendements pouvant aller jusqu’à 15 %”. On sait dans le monde financier que de tels niveaux de rendement sont systématiquement associés à un niveau de risque élevé.

Un partenaire fragilisé

CoinLoan proposait pour sa part à ses clients des taux d’intérêt annuels allant jusqu’à 8,2 %, mais aussi des prêts en devises classiques ou en cryptos gagés sur des portefeuilles de cryptos. C’est sans doute en participant à ce type de mécanismes que Bit4You pouvait valoriser les cryptos de certains de ses clients, et notamment les 6,5 millions bloqués en Estonie. Or, rapportent des spécialistes du secteur, CoinLoan avait déjà été confronté à des tensions, en juillet de l’année passée suite à la faillite d’une plateforme semblable, Celsius Network, et avait limité alors de manière temporaire les retraits de ses clients à hauteur de 5 000 dollars.

Nouvel avertissement en novembre 2022, au moment de la faillite de la plateforme américaine FTX, relève le site spécialisé Cryptoast.fr. Et d’épingler le fait qu’en dépit de ces alertes, Bit4You continuait d’utiliser les services de CoinLoan. Une prise de risque excessive ? Le quotidien financier De Tijd assure que les membres du conseil d’administration et les fondateurs de la plateforme, qui ont été remplacés il y a peu, auraient dû démissionner pour ne pas avoir respecté les règles imposées par le gendarme belge des marchés financiers, la FSMA.