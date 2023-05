Un smartphone pour remplacer les terminaux de paiement : Worldline et Samsung s’associent dans le projet Tap on Mobile

Une solution tout-en-un

Le service n’est pas entièrement nouveau. L’application Worldline Tap on Mobile est déjà disponible depuis 2022. Appréciée dans “les restaurants, le secteur médical, de la beauté (comme les coiffeurs) ou des loisirs”, elle a permis “une hausse du nombre de transactions avec ToM de 306 % entre janvier et avril 2023. En avril, on recense en moyenne 50 transactions via ToM par marchand”, confie Worldline à La Libre.

L'option Tap & Pay peut fonctionner pour les cartes mais aussi directement depuis un autre téléphone. ©D.R.

Mais c’est désormais une offre “clé sur porte” qui est mise à disposition des utilisateurs. “Worldline propose également dans son offre des smartphones Samsung sur lesquels l’appli Tap on Mobile est installée par défaut. Le smartphone est livré au domicile ou dans l’établissement du commerçant via notre partenaire Mobco, une entreprise informatique belge, et le commerçant peut commencer à travailler tout de suite”, détaille Virginie Waroquiers, responsable des Services aux Commerçants en Belgique chez Worldline.

Un nouveau segment à bas prix

Cette offre permet à Worldline d’attirer un nouveau type de clients. Depuis le mois de juillet dernier, la Belgique impose à tout commerçant de disposer d’un moyen de paiement numérique. Nombreux sont ceux encore hésitants à investir dans un terminal de manière permanente, bien souvent pour des raisons financières. Le projet Tap on Mobile permet à l’entreprise de lancer une solution à un tarif moins élevé : 318 euros pour un smartphone contre 745 euros pour un terminal. “Le coût total de possession est nettement inférieur à celui d’un terminal de paiement classique et aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire (système de caisse, câbles, rouleaux de papier, etc.). Le smartphone est immédiatement opérationnel, sans qu’il soit nécessaire d’installer des applications”, glisse l’entreprise dans son communiqué. Bien entendu, pour l’un comme pour l’autre, il faudra également rajouter les commissions à payer sur chaque transaction effectuée… “Pour de nombreux profils de commerçants, surtout ceux qui débutent, le coût fixe par transaction est plus avantageux qu’un abonnement à un terminal.”

Si le partenariat se limite actuellement à Samsung, doit-on s’attendre à voir une offre similaire avec la marque à la pomme ? “On espère pouvoir nouer un partenariat avec Apple dans le futur”, se contente de répondre l’entreprise.