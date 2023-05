Apple et Google s’associent pour lutter contre le traçage des personnes via les Air Tags

À lire aussi

Mais l’utilisation de ces traceurs peut être détournée de manière beaucoup plus inquiétante pour suivre des individus. Au fil des mois, plusieurs cas de harcèlement ont été signalés aux forces de l’ordre. “Les traqueurs Bluetooth ont créé d’énormes avantages pour les utilisateurs, mais ils laissent aussi la porte ouverte au pistage, ce qui contraint le secteur à prendre des mesures correctives”, explique Dave Burke, vice-président "Engineering for Android" de Google.

Pour répondre à cela, les deux sociétés ont proposé conjointement un cahier des charges industriel pour lutter contre ces comportements abusifs. L’une des solutions évoquées consiste à envoyer un message sur le téléphone d’une tierce personne qui se trouverait pendant une longue période de temps à proximité d’un traceur (qui n’est pas le sien), afin de la prévenir de la présence de l'appareil. Apple a déjà mis en place cette nouveauté depuis plusieurs mois mais le système présente encore quelques failles. Les deux sociétés proposent également que les non-propriétaires de ces traceurs puissent être en mesure de les désactiver.

”Ce nouveau cahier des charges industriel repose sur les dispositifs de protection de l’Air Tag et constitue, de par la collaboration avec Google, une étape critique dans la lutte contre le pistage indésirable sur les plateformes iOS et Android”, déclare Ron Huang, vice-président "Sensing and Connectivity" d’Apple. “La plateforme Android s’engage à protéger ses utilisateurs et continuera à développer des dispositifs de sécurité renforcés et à collaborer avec le secteur pour lutter contre l’utilisation abusive des appareils de suivi Bluetooth”, a ajouté Dave Burke.

D’autres entreprises, telles que Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee, sont concernées par ce problème et soutiennent le projet. L’application du cahier des charges par Apple et Google pour les alertes de pistage devrait être effective d’ici fin 2023.