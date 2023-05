Pourquoi l'IA générative devient un véritable défi pour les chefs d'entreprise

Les gains de productivité immédiats peuvent réduire considérablement les coûts. L’IA générative peut, par exemple, résumer des documents en quelques secondes avec une précision impressionnante, alors qu’un employé pourrait passer des heures sur cette tâche. Mais le pouvoir de démocratisation de l’IA générative signifie aussi que les concurrents d’une entreprise auront le même accès et les mêmes capacités. De nombreux cas d’utilisation seront nécessaires pour ne pas se laisser distancer par d’autres organisations mais ils n’offriront pas de différenciation car la seule variabilité créée résultera de la capacité des utilisateurs à solliciter le système.

Trois secteurs avec un potentiel

Pour les chefs d’entreprise, la clé consiste à identifier les cas d’utilisation qui apportent un véritable avantage concurrentiel et créent le gain le plus important par rapport aux solutions existantes. Pour beaucoup d’observateurs, l’IA générative perturbera profondément les industries et pourrait, à terme, contribuer à résoudre certains des problèmes les plus complexes auxquels le monde est confronté aujourd’hui.

Trois secteurs présentent le plus fort potentiel de croissance à court terme. Tout d’abord, la consommation : l’IA générative peut personnaliser les expériences, le contenu et les recommandations de produits. Ensuite, la finance : l’IA générative peut générer des recommandations d’investissement personnalisées, analyser les données du marché et tester différents scénarios pour proposer de nouvelles stratégies de négociation. Et enfin la santé : l’IA générative peut générer des données sur des millions de molécules candidates pour une certaine maladie, puis tester leur application, ce qui accélère considérablement les cycles de recherche et développement.

Le débat sur l’IA au sens large détourne l’attention des risques réels auxquels l’IA générative confronte les entreprises aujourd’hui et celles qui n’adoptent pas le pouvoir perturbateur de l’IA générative se retrouveront dans une situation de désavantage énorme (et potentiellement insurmontable) en termes de coûts et d’innovation.