Bonne nouvelle pour les clients Proximus : vous pourrez bientôt dire adieu à ce câble encombrant 

La connexion par Wi-Fi remplacera le fameux câble Ethernet (réseau) qui, dans certains ménages, longe les murs entre le modem et le décodeur TV. Un câble dérangeant qui ne sera plus existant d’ici le début de l’année 2024 si l’on se fie aux prévisions de l’opérateur belge.

En plus de pouvoir se connecter via le Wi-Fi, ce décodeur V7c sera également plus performant et moins énergivore, ce qui n’est pas négligeable non plus vu les temps qui courent.