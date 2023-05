À lire aussi

L’annonce en rappelle une autre, effectuée à la fin de l’année passée, par une entité du même type : celle d’Actito, avec laquelle Qualifio entretient d’ailleurs des liens très étroits. Dans quel domaine ? Celui du “MarTech”, soit les technologies numériques qui dopent aujourd’hui les plateformes de marketing en ligne. En l’occurrence, la stratégie de QNTM évolue au travers de l’acquisition systématique d’entreprises spécialisées dans des techniques pointues et innovantes. Le jeu du scandinave étant de procéder par la suite à l’interconnexion des fonctionnalités et à l’enrichissement de l’offre de ses différentes composantes.

L’équipe de Qualifio a, pour sa part, développé une solution composée de deux modules permettant aux marques d’engager et fidéliser leurs clients avec succès grâce à l’interactivité, sur base du traitement de données collectées en ligne. Une spécialité, l’acquisition de données, parfaitement complémentaire à celle d’Actito qui use de ces données pour activer les cibles marketing. À elles deux, ces entreprises wallonnes emploient près de 240 personnes et visent un chiffre d’affaires annuel cumulé de quelque 25 millions d’euros.