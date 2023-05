Discrètement, ces sociétés fournissent des outils technologiques de plus en plus sophistiqués aux polices européennes. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Paris, des caméras intelligentes permettront de détecter et signaler en temps réel des sacs abandonnés ou des comportements humains inhabituels. Une étape importante dans un processus sécuritaire qui tend à trouver toujours plus de solutions dans les nouvelles technologies.

Cela soulève beaucoup de questions autour de la protection de notre vie privée. L'Union Européenne n'a toujours pas défini de cadre légal pour encadrer l'usage de l'Intelligence Artificielle à des fins policières. Et en attendant, des pays comme la Belgique ou la France s'engouffrent dans ce vide juridique pour expérimenter de nouveaux outils.

Un décryptage de LN24 à découvrir ci-dessus.