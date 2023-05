Ciblage, analyse des données, personnalisation... L’importance d’une stratégie d’email marketing ne doit pas être sous-estimée

L'email marketing ouvre également la porte à des possibilités illimitées de personnalisation car en utilisant le nom de votre abonné, son historique d'achat, son activité de navigation, sa localisation et d'autres données, vous pouvez personnaliser vos messages en y ajoutant des offres spéciales et des recommandations. Lorsqu'elle est utilisée à bon escient, la personnalisation adapte le contenu du message au comportement en temps réel du client et aide les marques à délivrer des messages pertinents, augmentant ainsi la probabilité d'engagement et de conversion.

Il peut faire la différence

Touchant un large public, l’email marketing n’est peut-être pas aussi à la mode que les médias sociaux ou le marketing vidéo, mais il peut faire la différence entre un succès marginal et des résultats sans pareil pour les marques présentes en ligne.

La protection de la vie privée est extrêmement importante dans le paysage numérique actuel. Les emails non sollicités ont un caractère intrusif pour les utilisateurs qui ne les ont pas souhaités. En demandant leur autorisation, vous indiquez à vos abonnés que vous accordez de l’importance à leurs préférences en matière de protection de la vie privée, sans parler du fait que la demande d’autorisation est imposée par certaines lois, notamment le RGPD. En plus de nuire à votre réputation, négliger cette précaution aura également des répercussions négatives sur le taux de "délivrabilité" de vos messages.

Toutes les entreprises souhaitent disposer d’une liste d’adresses emails propre, composée de personnes intéressées par leurs produits. On estime à 347 milliards le nombre d’emails envoyés quotidiennement mais tous ces emails ne sont pas délivrés. Après tout, si votre email n’arrive jamais dans la boîte de réception de votre client, il ne pourra jamais aboutir à une conversion.

Enfin, l’email marketing est populaire parmi les spécialistes du marketing, deux sur trois d’entre eux, selon la dernière étude du Content Marketing Institute, ont utilisé l’email pour attirer l’attention de leur public cible en 2022. Lors de l’élaboration d’une stratégie d’email marketing efficace, planification et tests permanents sont cruciaux. Tant que vous ne saurez pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans vos messages, vous ne pourrez pas prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre stratégie de marketing (et récolter des revenus inexploités).