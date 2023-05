Les vidéos TikTok montraient que les modèles fabriqués entre 2015 et 2019 étaient faciles à pirater et à voler. L'année dernière, aux États-Unis, les véhicules Hyundai et Kia étaient presque deux fois plus susceptibles d'être volés que les voitures d'autres constructeurs ayant des années de construction similaires.

Les constructeurs automobiles sud-coréens sont en train de régler une série de plaintes déposées par des parties qui avaient saisi la justice à ce sujet. Il appartient aux tribunaux d'approuver cet accord. Plus de 8 millions de voitures Kia et Hyundai aux États-Unis s'étaient vu promettre une mise à jour pour résoudre les problèmes.