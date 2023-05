En mai 2020, le géant américain rachetait Giphy pour 315 millions de dollars. Un an plus tard, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a toutefois contraint Meta à revendre sa filiale d'illustrations animées. Le régulateur craignait une entrave à la concurrence sur le marché de la publicité en ligne.

Le fournisseur américain de photos d'archives Shutterstock a déboursé 53 millions de dollars pour acquérir Giphy et ses millions de courts clips animés. Les entreprises s'attendent à finaliser l'accord en juin.