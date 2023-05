Gare au piratage des panneaux solaires : ils peuvent être bombardés d'attaques et servir au vol de données

Selon l'organisme de surveillance, de nombreux onduleurs des panneaux nécessaires à la conversion de l'énergie solaire en électricité ne répondent pas aux exigences fixées. Par conséquent, ils peuvent provoquer des dysfonctionnements et permettre l'accès à d'autres appareils connectés à l'internet.

En connectant les onduleurs à l'internet, les propriétaires de panneaux solaires peuvent contrôler leur production d'énergie. Mais cela n'est pas sans risque, prévient le RDI. En effet, aucun des onduleurs étudiés ne répond aux normes de cybersécurité. Les pirates informatiques semblent donc avoir les coudées franches. Non seulement ils peuvent désactiver les panneaux solaires à distance ou les bombarder d'attaques, mais il est également possible de voler des données personnelles via les onduleurs.

En outre, l'enquête du régulateur montre que cinq des neuf onduleurs examinés peuvent provoquer des dysfonctionnements. À titre d'exemple, le RDI a cité les radios et les étiquettes sans fil permettant d'ouvrir les portes, qui peuvent toutes deux dysfonctionner en raison d'interférences.

Les fabricants d'onduleurs sont tenus de se conformer aux exigences en matière de cybersécurité aux Pays-Bas à partir du mois d'août de l'année prochaine. L'autorité de régulation conseille aux consommateurs de doter les onduleurs de mots de passe robustes et de procéder à des mises à jour régulières.