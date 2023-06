La Wallonie se connecte au centre mondial de la micro-électronique

Cet accord a été conclu dans le cadre de “Wallonia Tech Taiwan”, première mission exploratoire organisée par l’Awex à Taïwan, et du salon technologique Computex/Innovex qui se déroule toute cette semaine à Taïpei. En plus des grands acteurs de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique, plus de 400 start-up participent à cet événement. Les dirigeants de start-up et PME wallonnes (Calyos, Exostiv Labs, Intopix, Lisam Systems) et du monde de la recherche (UCLouvain) ont eu l’occasion de “pitcher” sur la scène principale d’Innovex, ce jeudi.

Un ADN commun

”Cet accord de coopération entre WSL et IAPS s’inscrit dans la lignée de ce que nous avons déjà fait au Texas, explique Philippe Lachapelle, directeur de l’innovation et des partenariats technologiques à l’Awex (Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers). On est dans une démarche de co-création et d’enrichissement mutuel. Il s’agit d’aider nos start-up et nos entreprises à s’internationaliser en créant des réseaux d’innovation ; de favoriser l’accueil de start-up technologiques étrangères en Wallonie grâce à notre programme “Soft Landing” ; et d’intéresser de plus grosses entreprises aux capacités d’innovation de la Wallonie”. Après le Texas, l’Inde et Taïwan, l’Awex prévoit de mener le même type d’approche en Israël (une mission est prévue à l’automne), au Canada ou encore en Angleterre.

À lire aussi

Les premiers contacts entre WSL et IAPS sont récents. C’est à la suite d’un webinaire belgo-taïwanais consacré aux semi-conducteurs, il y a un an, que les deux accélérateurs ont pris langue. “IAPS se rapproche fort de notre ADN, souligne Agnès Flémal, directrice générale de WSL. Ils sont actifs dans la micro-électronique appliquée, notamment dans les domaines de la santé et de l’industrie ; ils sont en lien direct avec le monde de la recherche universitaire ; et ils sont très ouverts aux collaborations. Connecter nos deux écosystèmes a donc beaucoup de sens”. Cette connexion s’inscrit par ailleurs dans la volonté de WSL de se spécialiser et s’internationaliser davantage.

Premières marques d’intérêt

Dès le mois de novembre, IAPS prévoit de se rendre en Wallonie avec des start-up et PME taïwanaises (actives, principalement, dans la médecine de précision). Avec un double objectif : découvrir l’écosystème technologique wallon et voir dans quelle mesure cet écosystème est intéressant pour se déployer en Europe. C’est précisément l’ambition du programme de “Soft Landing” (”atterrissage en douceur”), par lequel la Région wallonne offre une série de services à des start-up et des PME étrangères désireuses de se lancer en Europe au départ de la Wallonie. L’Awex et WSL ont déjà pu attirer plusieurs sociétés (américaine, canadienne, française, australienne…) grâce à ce programme et deux start-up taïwanaises, l’une active dans le recyclage de panneaux photovoltaïques et l’autre dans la recharge de batteries électriques, auraient d’ores et déjà marqué leur intérêt d’y participer.

guillement ”En organisant cette première mission exploratoire 'Wallonia Tech Taïwan' et en signant cet accord de coopération entre WSL et IAPS, on contribue à visibiliser la Wallonie auprès des Taïwanais et à sensibiliser nos start-up et entreprises au marché taïwanais."

Réciproquement, IAPS, qui a mis sur pied un programme d’accélération “Access to Asia” (programme de 4 mois), prévoit d’aider des start-up et PME wallonnes à attaquer le marché asiatique grâce à une première présence commerciale à Taiwan.

”Jusqu’ici, confesse Philippe Tzou, conseiller économique et commercial de l’Awex à Taïwan, la Wallonie a été peu active à Taïwan (à la différence de la Flandre, NdlR). En organisant cette première mission exploratoire “Wallonia Tech Taïwan” et en signant cet accord de coopération entre WSL et IAPS, on contribue à visibiliser la Wallonie auprès des Taïwanais et à sensibiliser nos start-up et entreprises au marché taïwanais. C’est une première étape indispensable avant de pouvoir s’insérer dans l’écosystème de Taïwan et d’attirer des entreprises taïwanaises innovantes en Wallonie”. La connexion entre les deux écosystèmes est désormais chose faite. Il n’y a plus cas saisir les opportunités…