Comment les spécialistes du marketing vont devoir s'adapter de plus en plus à l'intelligence artificielle à l'avenir

Les activités créatives de développement de la marque sont encore largement réalisées par des humains mais les décisions concernant les images et les textes qui seront adoptés sont désormais parfois prises par le biais de tests basés sur l’IA.

Les décisions de haut niveau concernant le mix marketing et l’allocation des ressources sont toujours prises en dernier ressort par les responsables du marketing mais elles sont généralement effectuées à l’aide de logiciels et plus fréquemment qu’auparavant. Au lieu de prendre quelques décisions majeures chaque année, les entreprises ou leurs agences de communication partenaires prennent en effet littéralement plusieurs milliers de décisions en temps réel concernant les publicités à diffuser sur les différents sites, les termes de recherche à acheter, la version d’un site Web à adopter…

Cibler des clients spécifiques

Les entreprises essaient généralement de définir et de cibler des clients ou des segments spécifiques, et s’il y a des milliers ou des millions de clients, l’IA est nécessaire pour atteindre ce niveau de détail. Il y a tout simplement trop de décisions impliquant trop de variables complexes et trop de données pour que les humains puissent toutes les prendre.

Ces activités de marketing basées sur l’IA n’ont pas encore remplacé un grand nombre de spécialistes du marketing, en partie parce que l’IA prend en charge des tâches individuelles plutôt que des emplois entiers. Mais elles sont susceptibles d’avoir un impact substantiel sur les fonctions marketing à l’avenir, un nombre croissant de décisions marketing faisant appel à une forme ou une autre d’IA, et cette tendance ne fera que s’accentuer.

Au minimum, la plupart des spécialistes du marketing devront comprendre comment ces systèmes fonctionnent afin d’élaborer des stratégies efficaces sur la division du travail entre les humains et les machines. Il y a un bel avenir pour les spécialistes du marketing mais seulement s’ils prennent l’initiative de s’informer sur l’IA et sur la manière dont elle peut affecter et améliorer leur travail.