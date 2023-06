"Le début d'une nouvelle ère ?" : Apple pourrait faire plusieurs annonces majeures lors de sa Keynote

À l’Apple Park de Cupertino en Californie, les annonces vont commencer à 19h (heure belge). L'événement sera retransmis en ligne sur le site web de la firme américaine et sur sa chaine YouTube.

Deux écrans et 15 caméras

Le "début d'une nouvelle ère" comme le scande elle-même l'entreprise ? D'après notamment The New York Times, Bloomberg ou The Information, Apple devrait présenter un casque de réalité mixte, c'est-à-dire à la fois un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée. D'après les rumeurs, il ressemblera à un masque de ski dont l'intérieur sera pourvu de deux écrans OLED de définition 4K - un pour chaque œil - et de 15 caméras : 8 pour répliquer l’environnement extérieur afin de créer une fausse réalité augmentée, et 7 pour traquer les mouvements de l’utilisateur et permettre l’interaction avec les applications.

Pour sélectionner une icône, il faudra apparemment pincer avec deux doigts ; le champ de vision sera large, probablement à 120 degrés. Ce casque "Apple Reality Pro" (nom à confirmer), avec son nouveau système d'exploitation "xrOS" ou "RealityOS", pourrait relancer la course à l'innovation chez Apple et peut être matérialiser un premier pas dans le Métavers.

Avec un lancement prévu à la fin de l'année, il devrait toutefois rester un produit de niche et destiné aux professionnels dans un premier temps, en raison de son prix pressenti autour des... 3 000 euros.

Mises à jour limitées

Par ailleurs, d'autres nouveautés sont attendues sur le système d’exploitation de l’iPhone. Par exemple, l'iOS 17 permettrait de transformer son iPhone en écran intelligent pour la maison connectée. Une fonctionnalité de suivi d’humeur ferait partie des nouveautés, tout comme un écran de verrouillage redessiné pour l'iPadOS 17 ou une nouvelle version du MacBook Air.

Enfin, il n'est pas impossible que les boutiques d’applications tierces soient introduites sur l’iPhone et l’iPad, suite aux pressions des régulateurs en particulier européens.