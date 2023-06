Quels frais déduire en tant qu'indépendant ?

Pour remédier à ce problème, Accountable, dont l'application est utilisée par plus de 30.000 utilisateurs, lance ce lundi fraispro.be. Le site, créé en collaboration avec Liantis, a l'ambition de clarifier ce que l'indépendant peut déduire ou non de ses impôts. "Les frais professionnels sont un sujet sur lequel les entrepreneurs se posent beaucoup de questions : c'est précisément la raison pour laquelle Liantis et Accountable ont développé ensemble une plateforme où ils peuvent rapidement trouver des informations et des points de vue sur les frais professionnels", explique Nicolas Maes, directeur du service clientèle régional chez Liantis.

Concrètement, le site offre la possibilité via une barre de recherche de savoir si un frais est déductible fiscalement ou non. Il donne aussi des indications partagées par des professionnels et d'autres indépendants : risque de contrôle, facilité à justifier ce frais, montant moyen déduit et le pourcentage d'indépendants qui appliquent cette déduction.

Plus de 360 dépenses professionnelles potentielles y sont répertoriées par des experts, en partenariat avec sept fiduciaires à travers le pays. Un nombre qui évoluera à l'avenir puisque le site compte se développer au fur et à mesure en fonction des questions et des commentaires des utilisateurs. Premier changement à venir déjà acté : davantage de filtres et de dépenses, afin de s'adapter au mieux à la profession des visiteurs sur le site.

