L'impression 3D, une solution prometteuse pour les futures bases lunaires

Mais la technique sera aussi au cœur des futures bases lunaires. Fin avril, la Chine a expliqué qu’elle comptait démontrer, lors d’une mission sur la Lune en 2028, la faisabilité de la fabrication additive pour transformer le sol lunaire (le régolithe) en matériaux de construction. De son côté, la Nasa, l’Agence spatiale américaine, a octroyé fin 2022 un contrat de 57 millions de dollars à l’entreprise Icon, afin qu’elle conçoive une imprimante 3D capable de construire des routes, des bases de lancement et des habitats à la surface de la Lune. Dans le cadre des missions américaines Artemis (impliquant aussi l’Europe), le retour de l’être humain sur la Lune est prévu en 2025 et les habitats permanents lunaires, à partir de 2030.

”La logistique reste l’une des contraintes majeures des missions spatiales habitées de longue durée, explique de son côté l’Agence spatiale européenne (Esa), qui s’est lancée depuis plusieurs années dans l’étude des potentialités de l’impression 3D pour les longs séjours sur la Lune. Les agences spatiales ont montré un grand intérêt pour l’utilisation des ressources lunaires dans le cadre de l’exploration humaine du système solaire. La clé de toute présence durable dans l’espace est la capacité de fabriquer, in situ et à la demande, les structures, les éléments et les pièces de rechange nécessaires. La production de biens sur place réduit le coût et le volume des missions de longue durée. L’impression 3D est une solution prometteuse car elle réduit le délai entre la conception et la mise en œuvre, et les déchets de fabrication dus à la recyclabilité des matériaux in situ.”

Robot de construction

Cependant sur la Lune, le manque d’atmosphère, la présence de poussière lunaire, les séismes lunaires, les micrométéorites, les températures extrêmes et, surtout, la gravité réduite posent des difficultés. Malgré ces restrictions, l’Esa a déjà identifié cinq techniques d’impression 3D intéressantes, en raison “de leur polyvalence, de leur capacité d’adaptation à l’espace et de leur capacité à traiter une large gamme de matériaux”, notamment la fabrication de céramique par lithographie (LCM), qui peut utiliser le sol lunaire afin de créer des objets aux dimensions très précises.

Un rendu d'une base lunaire construite par Olympus avec une imprimante Olympus en arrière-plan. ©Bjarke Ingels Group (2020)

Avec son projet Olympus sélectionné par la Nasa, l’entreprise texane Icon expérimente d’ailleurs l’utilisation de régolithe. Cette poussière lunaire doit être fondue avec un laser et transformé en un matériau de type céramique dur, durable et capable d’absorber les radiations. Olympus serait totalement robotisé : une fois arrivée sur le sol lunaire (transportée par un atterrisseur), de façon autonome, la “machine” se dirigerait vers le site de construction et déploierait son “bras” pour la fabrication additive. Le système de construction, après des tests, devrait être envoyé sur la Lune en 2026 ou 2027.