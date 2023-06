L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du métavers ?

L’évolution vers le métavers visait à améliorer les expériences virtuelles et à cibler des publics plus jeunes, en particulier la génération Z, alors que la pandémie de Covid-19 conduisait à de nouvelles préférences des consommateurs privilégiant l’engagement avec les marques depuis la sécurité et la commodité de leur domicile. Bien que l’on n’ait jamais vraiment su si les marques et les détaillants étaient les bienvenus dans le métavers, ou s’il s’agissait simplement d’une intrusion dans un espace destiné au divertissement pur et à la dissociation du monde réel, il semble que les investissements réalisés n’aient pas donné de résultats significatifs, ce qui a poussé les marques et les détaillants à considérer la réalité augmentée comme une stratégie alternative.

La réalité augmentée peut en effet aider les détaillants à créer une expérience d’achat plus personnalisée et interactive, certains d’entre eux ayant signalé des augmentations de taux de conversion allant jusqu’à 400 % après la mise en œuvre d’une solution de réalité augmentée.

À lire aussi

Snap Inc, la société mère de Snapchat, a joué un rôle déterminant dans la promotion de l’adoption de la réalité augmentée pour le commerce en ligne. Elle a récemment lancé une Shopping Suite qui comprend une gamme d’outils d’essayage et de dimensionnement adaptés au commerce de détail, en particulier pour les vêtements, les chaussures et les lunettes, attirant chaque jour plus de 250 millions d’utilisateurs qui se servent de la réalité augmentée sur Snapchat. “Grâce à la technologie de Snapchat, nous avons vu l’évolution de la réalité augmentée du simple divertissement et de l’expression personnelle vers une véritable utilité pour les consommateurs et les entreprises”, a déclaré Jill Popelka, responsable des services “AR Enterprise Services” de Snap Inc. “Et, naturellement, les marques doivent être en mesure de s’engager avec leurs clients au-delà de Snapchat et sur d’autres plateformes, y compris par le biais de leurs propres applications et sites Web.”

Lorsqu’il s’agit de sélectionner une marque ou un produit, la réalité augmentée fournit un contexte aux acheteurs et leur donne la certitude qu’ils font le bon choix. C’est pourquoi 66 % des acheteurs qui utilisent la réalité augmentée sont moins susceptibles de retourner leurs achats. Aujourd’hui, le parcours d’achat est complexe et, grâce à des technologies innovantes, de nouvelles expériences d’achat ont vu le jour. Et elles sont en plein essor, au grand dam du métavers.