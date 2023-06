L'Europe en passe de réglementer l'IA : "On ne va pas influencer les gens. Nous ne sommes pas dans la même sphère qu'un Facebook ou qu'un Amazon"

À lire aussi

Dès lors, chaque entreprise européenne est en droit de se demander dans quelle catégorie elle peut entrer, et si la mise en place de cette nouvelle législation ne pourrait pas limiter ou perturber ses activités. Les industriels sont-ils inquiets ?

En première ligne

La société Macq, entreprise familiale de 150 salariés installée depuis 100 ans tout juste à Bruxelles, développe des solutions de mobilité intelligente depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elles sont toutes basées sur l'IA. La société est donc en première ligne au regard de la nouvelle réglementation.

Concrètement, Macq développe et vend des caméras intelligentes qui font la majorité du traitement de l'image localement, ce qui permet de détecter des objets, de lire des plaques d'immatriculation, de calculer des vitesses (radar tronçon), de compter ou encore de classifier des véhicules. Parallèlement, le Bruxellois a conçu la plateforme de gestion du réseau routier : la Macq Mobiliy Manager (M3). Ce logiciel permet de gérer les flottes de milliers de caméras installées principalement en Belgique mais aussi en Europe et dans le monde. Enfin, Macq réalise des études de mobilité et développe des modèles pour la gestion du trafic. Ses clients sont la police ainsi que des institutions publiques et des entreprises en lien avec les smart cities, les écoles ou l'environnement.

IA critique ?

"Quand on parle de niveau de risque, l'IA que nous utilisons n'a pas d'impact direct sur le citoyen, elle n'est pas critique", appuie Jean-François Delplace, responsable de l'intelligence artificielle chez Macq. Grâce à l'IA, l'entreprise croise différentes sources de données - Waze, TomTom, boucles de comptage des véhicules... - pour connaître avec précision les flux de véhicules ou de personnes sur les routes et dans les villes. "Le but est d'apporter du conseil à nos clients sur la maintenance des routes et les infrastructures citadines : sur quelle route investir l'argent public, quel axe est accidentogène, pollué, où rajouter des transports en commun, etc. Ces conseils ne sont pas vitaux, comme une IA qui diagnostiquerait le cancer chez un patient. Il est présomptueux d'affirmer avec certitude que nous sommes dans la catégorie 'risque limité', car les définitions des risques sont encore vagues, mais je le pense."

À lire aussi

Impact bénéfique mais indirect

En effet, les systèmes développés par Macq sont surveillés par des spécialistes du milieu. Les solutions de l'entreprise ont un impact bénéfique sur le citoyen mais indirect. "L'IA nous permet d'avoir une meilleure capacité d'analyse et de compréhension des situations complexes mais on ne va pas influencer les gens. Nous ne sommes pas dans la même sphère qu'un Facebook qui touche à l'opinion publique et à la vie privée", complète Jean-François Delplace. Selon moi, les industries qui doivent s'inquiéter sont celles liées au digital et au grand public, comme Amazon ou Google qui font du business avec les données des utilisateurs. Ce n'est pas notre cas; donc, je ne pense pas que la nouvelle réglementation fera une différence pour nous."

Le Bruxellois met en avant sa vigilance quant au respect de la vie privée, "constante chez nous", et sa transparence. Une transparence fondamentale puisque le secteur de la mobilité oblige l'entreprise à collaborer avec d'autres acteurs, et qu'elle fait partie de plusieurs projets de recherches au niveau européen, en lien avec des universités. "Un verrouillage des connaissances n'est pas pertinent", conclut Jean-François Delplace.