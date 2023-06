Facebook et la collecte d'informations : "L'argent doit bien venir de quelque part, les utilisateurs doivent arrêter d’être hypocrites"

"Le problème est que les cookies sont vraiment partout. Et ils sont abondants", concède Etienne Wery, avocat au Barreau de Bruxelles et fondateur du cabinet Ulys spécialisé dans le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. "La réglementation européenne demande aux sites d’expliquer la charte cookies mais c’est tellement compliqué et il y a tellement à dire qu’on a besoin de plusieurs pages pour l’expliquer. J’aurais besoin d’un quart d’heure si je veux vous l’expliquer oralement. C’est giga long."

Si les cookies sont tous des traceurs, ils n’ont toutefois pas le même niveau d’intrusion dans la vie privée. Il existe en effet des cookies dits "essentiels" qui ne nécessitent aucun consentement. Les entreprises ont le droit de les installer librement pour une simple raison : ils représentent un intérêt technique car ils facilitent la navigation sur le net. Ce sont eux qui, par exemple, retiennent la langue dans laquelle vous parlez quand vous vous rendez sur un site multilingue. Ils retiennent aussi l’historique de vos achats en ligne pour faciliter votre recherche la prochaine fois. "L’intrusion ici est légère parce que votre identification préalable permet de garder vos informations privées. Moi, si je me connecte au même site, je ne verrai pas ce que vous achetez."

Rien n'est jamais gratuit

Peut-on ainsi se permettre d’accepter les traceurs à tout va ? D’après Etienne Wery, les problèmes de cookies surviennent surtout lors de la consultation de contenu gratuit. "L’argent doit bien venir de quelque part. Dans ce cas-là on dit que c’est le visiteur qui est le produit car il faut bien que le site se finance. Par exemple, Facebook n’est en réalité pas vraiment un réseau social, c’est un lieu de collecte d’informations qui sont vendues. Car il faut bien que les gens de Facebook mangent. Son modèle économique est donc basé sur l’exploitation commerciale des données des utilisateurs."

guillement Google et les réseaux sociaux ont fait leur fortune uniquement sur les cookies. 90 % de leurs bénéfices viennent de l'exploitation des données des utilisateurs.

"Une des pistes probablement les plus prometteuses est de permettre aux gens qui le souhaitent d’accéder à des services importants sans cookies mais en échange d’une rémunération", médite l’avocat. "Moi si je peux utiliser Google et Facebook et qu’ils s’engagent à ne collecter aucune info sous réserve d’un paiement de dix euros par mois… je les paie ! Car je préfère être certain qu’on ne recueillera aucune information me concernant. Vous ferez peut-être un autre choix, c’est votre liberté."

"Google et les réseaux sociaux ont fait leur fortune uniquement sur les cookies", tance Etienne Wery. "Il faut quand même se rendre compte que 90 % de leurs bénéfices viennent de l’exploitation des données des utilisateurs. Et cette exploitation n’est possible que grâce aux cookies. Les visiteurs doivent donc arrêter d’être hypocrites face à la responsabilité individuelle de chacun d’entre nous. Lorsque c’est gratuit, c’est que ça se finance autrement."

Les autorités nationales ont été trop loin

Cette dérive s’explique par le fait que le principe des cookies vient d’un texte européen "qui est malheureusement très ancien. D'il y a vingt ans." Si l’actualisation de ce texte était une priorité lors de l’entrée en vigueur du RGPD en 2018, il n’y a pas de compromis à l’heure actuelle. Résultat : "la seule certitude que l’on a, c’est qu’il faut un consentement au préalable. Pour le reste, il faut naviguer à vue, ce qui n’est pas toujours facile."

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette absence de clarté n’est pas la faute des entreprises, "elle est le fait du pouvoir politique. Ce sont les vingt-sept gouvernements de l’Union européenne qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur des règles harmonisées. Les entreprises, elles, sont demandeuses d’un cadre clair, même s’il est sévère, parce que c’est plus facile à mettre en œuvre."

guillement Aujourd'hui on est face à un conflit ouvert en Europe entre l'autorité irlandaise et les autres.

Face à cette absence de précision au niveau européen et vu le développement de cette technologie, les autorités nationales – l’Autorité de protection des données en Belgique – se sont emparées de l’encadrement des cookies au niveau domestique. Et pour Etienne Wery, "elles ont été trop loin. Elles ont publié des exigences qui reviennent à se substituer aux législateurs. À mon sens, ce n’est pas leur rôle de créer du droit. L’Autorité de protection des données, en tant qu’organe administratif, est là pour l’appliquer."

Autre problème qui émerge avec l’appropriation nationale des règles : tous les pays n’ont pas le même degré de tolérance, ce qui crée "des tensions énormes". "Tous les GAFA se sont mis en Irlande, non seulement pour des raisons fiscales mais aussi parce que c’est un pays qui est data friendly", constate l’avocat. "Si un gros bouffeur de cookies vient me voir, je lui dirai d’aller en Irlande. Les autorités y sont super cool à tel point qu’elles se font taper sur les doigts par leurs collègues européennes. Aujourd’hui on est face à un conflit ouvert en Europe entre l’autorité irlandaise et les autres."

Une révision pour rendre la législation plus claire est-elle en vue ? "Tout ce que je peux vous dire c’est que ça fait dix ans qu’ils en parlent. On entend régulièrement des annonces politiques comme quoi il y a eu une avancée mais la guerre en Ukraine, et avant ça la pandémie, font passer le sujet derrière."