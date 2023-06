Du karting avec Nafi Thiam ? Un brunch avec Pablo Andres ? Opération séduction pour Amazon Belgium, en quête de visibilité

Et pour qu'il se porte encore mieux, Amazon.com.be va pour la première fois être le siège du Prime Day, une opération marketing de grande ampleur. Créé il y a 9 ans aux Etats-Unis pour célébrer les 20 ans du géant du commerce en ligne, l'événement a lieu pour la première fois en Belgique les 11 et 12 juillet prochains. Des produits de grandes marques et de toutes catégories (Samsonite, Lego, iRobot...) vont être mis en promotion. Des bonnes affaires accessibles uniquement aux abonnés d'Amazon Prime.

"Des cadeaux que l'on ne peut pas acheter"

Mais surtout, pour attirer les foules, Amazon Belgium, qui emploie plus de 400 personnes dans tout le pays, va proposer aux membres d'Amazon Prime de gagner "des expériences belges avec des personnalités belges". "Il y aura par exemple 20 places mises en jeu pour assister à un concert de la chanteuse Coely en haut d'une grue de chantier. Une expérience très atypique, commente Eva Faict, country manager pour Amazon.be. Nous allons aussi mettre en jeu une activité karting pour 15 personnes en compagnie de la médaillée d'or olympique Nafi Thiam. Quinze autres prime members pourront bruncher et assister en VIP au spectacle du comédien et humoriste Pablo Andres. Tous ces cadeaux sont des expériences que l'on ne peut pas acheter."

Pour gagner ces "once-in-a-lifetime experiences", il suffira de se rendre sur le site et de répondre à une série de questions (non personnelles), comme par exemple : "Pourquoi est-ce vous qui mériteriez de faire du karting avec Nafi Thiam?".