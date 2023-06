Gilles Babinet: “Face aux innovations technologiques, les gens se sentent dépossédés de leur destin”

Face à la montée en puissance de l’IA, notamment depuis le lancement de ChatGPT par la société américaine OpenAI, fin 2022, des craintes se font sentir parmi la population. C’est le cas en France, mais aussi dans les autres pays européens. Y a-t-il des raisons d’avoir peur de l’IA ?

On a coutume de dire que la peur est mauvaise conseillère… On en a une nouvelle démonstration avec ChatGPT et les autres IA génératives. Ces peurs ont tendance à engendrer des principes de précaution excessifs. Et je parle, là, de manière générale. En 2005, la France a “constitutionnalisé” le principe de précaution, ce qui est une bêtise. Cela revient à poser un acte de défiance face à l’avenir. Surtout, ça nous enferme dans des logiques d’innovations incrémentales. Autrement dit, on améliore ce qu’on connaît plutôt que de se lancer dans l’inconnu… Il y a une forme d’a priori négatif à l’égard des innovations technologiques de rupture. Je ne sais pas ce qu’il en est en Belgique, mais la France, pour des raisons que j’ai du mal à expliquer, a une perception du futur qui est très anxiogène.

ChatGPT, qui a pourtant suscité une adhésion à la fois très rapide et très forte par les utilisateurs, alimente cette perception ?

Je fais beaucoup de débats sur le futur du travail ou sur les risques de cybersécurité induits par ChatGPT et les IA génératives. J’en ai aussi beaucoup parlé avec Yann Le Cun (chercheur et scientifique en chef pour tout ce qui est IA chez Meta, NdlR), qui se situe dans le camp des “techno-optimistes”, et il observe la même chose. Il y a aussi eu, ces dernières années, un dévoiement technologique. Les innovations n’ont pas toujours servi le bien commun. Je songe notamment aux réseaux sociaux, qui sont des facteurs de déstabilisation psychologique de masse.

Vous avez plaidé, en tant que co-président du Conseil national du numérique, pour un grand débat populaire afin de créer de la confiance envers l’innovation technologique et, en particulier, l’IA. Quelle forme pourrait prendre ce débat ?

Je suis très frappé par le fait que, face aux innovations technologiques successives (5G, IA, métavers, etc.), les gens se sentent complètement dépossédés de leur destin, au sens où ils n’en ont pas le contrôle et que, au contraire, ils se sentent plutôt contrôlés. Quand vous remplissez votre déclaration d’impôt en ligne, par exemple, vous voyez que l’essentiel de vos données est déjà encodé et que le fisc sait à peu près tout sur vous. Face à cette perception, il faut travailler sur deux volets : la compréhension et la réappropriation. L’un induit l’autre. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pourrez pas vous l’approprier. Avec ChatGPT, on vit un moment fondateur, comme on en a déjà connu par le passé (micro-informatique, Internet, …), avec la possibilité donnée aux gens de s’approprier une technologie nouvelle. J’espère que ça va être le cas avec l’IA. Mais, pour ça, il est nécessaire d’expliquer, d’éduquer, afin de s’approprier collectivement cette technologie. Et c’est d’autant plus nécessaire que l’IA peut être un puissant levier pour résoudre toute une série d’enjeux, comme celui de l’environnement.

Il va alors falloir convaincre la population que l’IA peut être un outil pour résoudre la crise climatique… C’est pas gagné !

Il ne s’agit pas de les convaincre, mais de leur permettre de comprendre. Il faut, par exemple, expliquer qu’il est désormais possible d’améliorer, de façon spectaculaire, l’empreinte environnementale de l’agriculture grâce à la collecte et au traitement de données. Le “machine learning”, pour ça, est un outil extraordinaire.

L’Europe semble surtout préoccupée par la nécessité de réguler l’IA. C’est l’une des explications de son retard, en matière d’innovation, par rapport aux États-Unis ou la Chine, dans le domaine de l’IA ?

Oui. Concernant l’AI Act (nom de la législation européenne de l’IA, NdlR), j’espère qu’on ne se rendra pas compte qu’il est arrivé beaucoup trop tôt… Le texte adopté par le Parlement européen est aberrant. Le fait de mettre les “modèles de fondation”, comme le modèle de langage de grande taille à la base de ChatGPT, dans la catégorie “risques élevés” n’a pas de sens. Autant je pense qu’il est sain de vouloir réguler l’IA, autant je pense que, si le principe de précaution supplante l’innovation, alors l’Europe risque de ne plus avoir son mot à dire dans les développements futurs de l’IA.

L’Europe n’a-t-elle pas déjà perdu la bataille de l’IA ? Vous dites que, sur la douzaine de “licornes” actives aujourd’hui en IA à travers le monde, toutes sont américaines à l’exception d’une société chinoise…

Effectivement. Un ami me faisait d’ailleurs remarquer que la récente levée de fonds “historique” de 105 millions d’euros par la start-up française Mistral AI, dont l’ambition est de proposer une alternative européenne à l’offre de Microsoft et OpenAI, équivalait à moins d’une journée de la R&D d’Amazon. L’Europe dispose pourtant d’un capital humain extrêmement important. La France, par exemple, forme des personnes qui sont excellentes en IA. Et l’équipe des fondateurs de Mistral AI est de très haut niveau. La question, non résolue, est fondamentalement de nature politique : face aux visions et aux ambitions portées par les États-Unis et la Chine, que veut-on faire et quel rôle veut-on jouer dans le numérique ?

Que proposez-vous ?

Mon point de vue est que l’Europe devrait développer une vision consistant à affirmer que les technologies du numérique, comme l’IA, peuvent nous aider à résoudre des défis tels que ceux liés à l’environnement. Il faudrait faire de cette vision ce que j’appelle un récit collectif, ce qui n’est pas encore le cas. Il faut que l’Europe retrouve une forme de foi dans un progrès technologique qui peut contribuer à résoudre les enjeux majeurs d’aujourd’hui et du futur.