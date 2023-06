Skyblog : la mythique plateforme de blogs ferme ses portes, rattrapée par le RGPD

Si vous avez connu les Skyblog, vous avez connu les fonds sombres, les débuts de petits gifs animés et les poèmes d’adolescents nostalgiques. Comme le rapportait Numerama en 2021, la plateforme était toujours utilisée malgré les vagues successives de départs vers WordPress, Facebook et d’autres plateformes.

Or, après 20 ans de bons et loyaux services, le service va être définitivement clôturé, comme vient de l’annoncer le blog de l’équipe Skyrock. Skyblog ne sera plus accessible à partir du 21 août prochain.

Sauvegarde possible

Pourquoi Skyblog va-t-il fermer ? “Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles. Pour conserver l’image candide et éruptive la plateforme, nous devons la geler et la retirer de l’accès public”, explique Skyrock. En effet, la plateforme n’est plus à jour avec le nouveau règlement européen RGPD et sa faible audience ne justifie sans doute pas un investissement pour la mettre aux normes.

La plateforme a tout de même annoncé que les blogueurs pourraient faire une sauvegarde complète de leur blog. Un article a été publié pour guider les utilisateurs dans cette démarche. Il est également possible de supprimer son blog.

En outre, “ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales (françaises, NdlR) pour que demain, les universitaires et les chercheurs puissent se rendre compte de ce qu’a été la nouvelle génération du début du 21e siècle”, précise Skyrock.