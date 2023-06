Pourquoi le temps des "captcha" est-il compté ?

Le terme Captcha (acronyme de l'anglais Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apar) - inspiré des travaux du pionnier de l'intelligence artificielle et mathématicien britannique Alan Turing - a été inventé au début du siècle par Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas Hopper et John Langford de l'université Carnegie Mellon. Cette mesure de sécurité de type "authentification par question-réponse" permet de vous protéger du spam et d'empêcher toute tentative de décryptage de votre mot de passe en vous soumettant à un test simple visant à vérifier que c'est bien un humain et non un ordinateur qui tente d'accéder au compte. L'être humain peut lire un texte déformé comme celui illustré ci-dessus, mais les programmes informatiques actuels ne le peuvent pas (encore).