Youtube va interdire les ad-blockers: "Inflation, concurrence, pression sur le marché publicitaire... On est sur du capitalisme de base"

D’après la société Hootsuite, qui propose des outils de gestion des comptes sur les médias sociaux, 36,6 % de la population belge (qui vont sur internet) utiliserait un bloqueur de publicités en 2020. Avec 7,5 millions de Belges âgés de 18 ans et plus qui se rendent sur la plateforme vidéos Youtube au moins une fois par mois, et 2,6 milliards d'utilisateurs dans le monde, cette nouvelle risque de faire grincer des dents.

Et de faire bouger les utilisateurs vers Twitch (spécialisé dans les diffusions de vidéos en live) ou d’autres plateformes de streaming ? Pas forcément selon Xavier Degraux, spécialiste des médias sociaux. “Youtube reste ultra-dominant en ce qui concerne les vidéos sur internet. Ils peuvent se le permettre”, lance d’abord l’expert, qui estime qu’il n’y aura certainement pas d’effet négatif pour la plateforme. “En faisant cela, ils marchent sur des œufs. Mais ce n’est pas non plus une barrière à l’entrée puisqu’on laisse l’utilisateur regarder trois vidéos avant de bloquer. Il faut aussi dire que d’autres plateformes, comme Netflix, ont aussi durci le ton, notamment en bloquant le partage de compte entre amis. Et cela a eu un effet positif sur le nombre d’abonnements. Mais c’est très progressif, on ne verra pas un changement du jour au lendemain.”

À lire aussi

Une pression des actionnaires ?

D’après Youtube, il y aurait plus de 80 millions de personnes qui ont déjà un compte premium, en comptant les abonnements sur Youtube Music. Un chiffre à prendre avec des pincettes malgré tout puisque les personnes ayant souscrit à la période d’essai gratuite sont comprises dedans. Cela n’empêche pas à la plateforme de générer près de 8 milliards de dollars rien qu’en publicité lors du dernier trimestre de l’année 2022.

À lire aussi

Détenu par Alphabet, le site d’hébergement de vidéos souhaite donc renforcer cette tendance avec sa nouvelle politique. Xavier Degraux y voit plusieurs raisons. “Même si les publicités rapportent, il ne faut pas oublier que Youtube n’est qu’une partie de ce que représente Alphabet (le conglomérat dont font partie Google, Calico, Wing, Waymo, Chronicle security, etc. NdlR.). Et surtout, c’est une entreprise privée. Avec l’inflation, la forte pression sur le marché publicitaire et, malgré sa domination, un phénomène concurrentiel qui commence à prendre de plus en plus de place, il y a une certaine pression sur les revenus générés. On est dans du capitalisme de base.”

À lire aussi

Au niveau des bénéfices nets, Alphabet connaît malgré tout une certaine baisse avec 13,6 milliards de dollars en 2022 contre 20,6 milliards l’année précédente. En début d’année, un plan social d’envergure a même été mis en place, supprimant environ 12 000 postes dans le monde, soit un peu plus de 6 % de ses effectifs totaux.

Mais ce qui inquiète surtout le groupe californien, ce sont les recettes publicitaires, avec une baisse de 3,6 % pour Google et 7,8 % pour Youtube par rapport à l’année dernière. Des statistiques qui ont probablement fait réagir en interne, ce qui pourrait expliquer cette nouvelle politique que va instaurer définitivement la plateforme de vidéos dans les prochaines semaines.