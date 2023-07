Les objectifs de Spotify ? 1 milliard d’utilisateurs en 2030, devenir rentable... et oublier le podcast d'Harry et Meghan

Qu’on ne s’y trompe cependant pas, Spotify, ce n’est pas le Club Med. Ça bosse. Et pour accéder à chaque étage, quasiment à chaque espace de travail, il faut “badger”. La Tech n’entend pas voir ses secrets et ses innovations s’éparpiller au gré du vent ou des indiscrétions. Surtout lorsque des journalistes, dont ceux de La Libre, sont invités dans les locaux.

Spotify, qui revendique plus d’un demi-milliard d’utilisateurs actifs quotidiens et 210 millions d’abonnés payants, règne en maître sur le secteur de l’écoute en ligne. À titre de comparaison, Deezer, concurrent français créé à la même époque, en 2007, compte moins de 250 millions d’utilisateurs et près de 9,5 millions d’abonnés.

DJ IA pour vous servir

En 16 ans, la petite start-up suédoise a bien grandi. Loin de rivaliser avec les géants que sont les GAFAM en termes de taille, elle emploie tout de même près de 10 000 employés, là où Deezer plafonne à 600. Elle a aussi profondément fait évoluer son produit et la façon dont ses utilisateurs consomment la musique. Il est révolu le temps où Spotify était une application sur ordinateur. L’arrivée fulgurante des smartphones a changé la donne et imposé un autre business model. Aux oubliettes l’habitude de picorer dans le vaste catalogue la musique souhaitée, les play-lists sont devenues la norme. La “curation” a cédé la place à la recommandation voici une dizaine d’années.

Spotify entame aujourd’hui un nouveau virage : passer de la recommandation à la personnalisation poussée. Ou comment proposer une interface logicielle dans laquelle tout s’adapte parfaitement aux goûts et aux habitudes de chaque individu, expliquent Alex Norström et Gustav Söderström, les deux coprésidents de la plateforme. Placés sous l’autorité de Daniel Ek, le fondateur et CEO de Spotify, le premier est en charge du business, le second des aspects technologiques.

Pour personnaliser l’expérience, Spotify mise sur l’intelligence artificielle. Première matérialisation de cette nouvelle orientation : des commentaires générés automatiquement et insérés dans votre écoute, comme ça a été le cas lors de la mort de Tina Turner. DJ IA s’invite dans vos oreillettes. L’intelligence artificielle permet bien plus que des commentaires préenregistrés, soulignent les coprésidents. Ne cherchez cependant pas sur votre appli, la chose a été lancée aux États-Unis, le principal marché de Spotify, ainsi qu’au Canada et en Australie. Ailleurs, il faut encore attendre.

Les créateurs de contenus ne sont pas oubliés

Cette IA permettra-t-elle aussi de soumettre aux utilisateurs de Spotify des titres ou des artistes qui sont hors de la sphère de ce qu’ils écoutent habituellement ou de ce qu’écoutent ceux qui partagent leurs goûts musicaux ? C’est l’idée, même si la plateforme le reconnaît : “Nous sommes très bons pour dire aux gens que s’ils aiment ceci, ils aimeront cela. On l’est moins s’ils veulent écouter quelque chose de totalement différent”. Conscient de cette faiblesse, Spotify travaille sur la question. À côté des recommandations, les utilisateurs se voient désormais proposer des “découvertes” qui sortent des sentiers battus.

À tout cela s’ajoutent de nouveaux services comme les podcasts introduits en 2019 et les livres audio.

Les consommateurs de musique et d’audio ne sont pas les seuls à faire l’objet de l’attention de Spotify. Les créateurs de contenus bénéficient aussi d’outils. La plateforme a quelque part repris le rêve de MySpace, pionnier des réseaux sociaux qui hébergeait en son temps de nombreuses pages d’artistes. L’entreprise suédoise propose aujourd’hui des outils pour mettre en valeur des chansons, organiser le ticketting pour des concerts ou une tournée, etc. Tout cela est rassemblé dans des “boîtes à outils” dénommées Spotify for Artists et Spotify for Podcasters.

Toujours pas rentable

La grande majorité de ces services bénéficient avant tout aux marchés dits matures, là où il devient difficile de gagner des abonnés. L’Amérique du Nord avec les États-Unis en tête, le Royaume-Uni ou les pays nordiques en Europe. En Amérique latine ou en Asie, deux objectifs importants, il s’agit toujours d’amener les utilisateurs potentiels sur la plateforme.

Une expérience personnalisée, des services pour les créateurs de contenus, éviter que les “users” quittent l’appli pour chercher de la nouveauté ailleurs, tout cela constitue des enjeux de première importance pour la tech suédoise. Car malgré 515 millions d’utilisateurs actifs, 210 millions d’abonnés et un chiffre d’affaires flirtant avec les 12 milliards d’euros l’an dernier (moins de 10 milliards en 2021), l’entreprise entrée en Bourse en 2018 n’est toujours pas rentable. Ses pertes pour 2022 s’élevaient à 430 millions d’euros !

Si pour une entreprise européenne avoir 500 millions d’utilisateurs quotidiens constitue un résultat exceptionnel, à l’échelle d’Internet et des géants comme Apple, Google et consorts, cela reste la “cour des petits”, concède en substance Gustav Gyllenhammar, vice-président en charge des marchés et la croissance des abonnements. Le message est clair, Spotify entend doubler son audience et vite. La plateforme vise le milliard d’utilisateurs d’ici 2030 !

Maudits podcasts

La douche a été glacée pour Spotify. La plateforme suédoise pensait avoir fait une excellente affaire en signant pour abriter le podcast de Meghan et Harry. Montant estimé du deal : quelque 20 millions de dollars. Trois ans plus tard, le constat est amer : “Archwell” n’a été alimenté que par une série de 12 entretiens animés par Meghan Markle. L’histoire veut que le divorce se soit passé à l’amiable. La réalité semble plus rude. Bill Simmons, responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, a déclaré dans son émission que les Sussex étaient des escrocs. Quoi qu’il en soit, la division podcasts de l’entreprise a payé cher un manque de performance. 200 employés ont été remerciés sur les 800 licenciés par Spotify depuis le début de l’année. L’heure est bien à la rentabilité pour le streamer suédois qui baisse ses coûts.