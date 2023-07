Twitter : Pourquoi Elon Musk décide de limiter le nombre de messages que les utilisateurs peuvent lire

De nombreux internautes ont ainsi indiqué recevoir un message d'erreur comme quoi ils avaient "dépassé" leur "débit limite", suggérant qu'ils avaient consulté un trop grand nombre de tweets.

D'après Elon Musk, "des centaines d'organisations, peut-être plus, glanaient des données sur Twitter de façon très agressive dans le cadre d'un processus appelé scraping", ce qui "affectait l'expérience réelle de l'utilisateur". D'où la décision de limiter le nombre de tweets consultables au quotidien.

Autre raison, Elon Musk cherche à empêcher ces organisations ("des start-up aux plus grands groupes du monde") de recueillir les quantités massives de données qui servent notamment à développer des modèles d'intelligence artificielle dite générative, du type ChatGPT.

Le multi-entrepreneur n'a pas précisé combien de temps cette mesure allait durer ni ce qui pourrait l'inciter à lever la restriction.

Actuellement, les comptes vérifiés peuvent lire 10 000 messages par jour, les comptes non vérifiés 1 000 messages et les nouveaux comptes non vérifiés 500 messages.