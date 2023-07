Rémunération des artistes et ventes de catalogues d’artistes : avis de tempête pour Spotify

Le coup de semonce est venu de Belgique. Il y a un an, lors de la transposition en droit belge de la directive européenne sur les droits d’auteur, un amendement s’est invité en dernière minute par l’intermédiaire du député PS Pierre-Yves Dermagne (ministre de l’Économie et vice-Premier ministre PS). Il vise à introduire plus d’équité dans la redistribution des droits reversés par les plateformes de streaming. L’objectif est que les petits artistes ne soient plus les laissés-pour-compte. Pratiquement, Playright, une société de gestion collective des droits, est chargée de réclamer aux plateformes le dû de ces artistes et de le leur verser directement.