"Threads", le concurrent de Twitter signé Meta, débarque ce jeudi : un ennemi sérieux à venir pour l’app d’Elon Musk ?

Déjà disponible en précommande sur Apple et Android, la nouvelle application censée faire concurrence à Twitter sera disponible ce jeudi 6 juillet. “Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain”, indique la description sur l’App Store. Avec un tableau de bord assez similaire à celui de l’oiseau bleu, l’application sera, a priori, gratuite pour tous les utilisateurs et sans aucune restriction sur le nombre de messages qu’un utilisateur peut voir.

©Threads

Un réseau social indépendant ?

Pour parfaire un peu plus l’image de sa nouvelle application, la maison mère de Facebook et Instagram n’a pas hésité à prendre son temps pour développer son application, et ainsi à tenter d’éviter les erreurs. À commencer par l’image de marque de la future application, alors que la confiance des utilisateurs vis-à-vis des entreprises tech n’est pas toujours assurée. Meta a donc basé son plan communication sur ce point, en affirmant créer un “réseau social décentralisé et indépendant permettant de partager des messages écrits en temps réel.”

Si la communication est bien là, pas sûr que cela convainque tout le monde. C’est le cas de Jack Dorsey, cofondateur et ex-patron de Twitter. “Tous vos fils (ou” threads”, NdlR.) nous appartiennent”, ironise l’entrepreneur américain ajoutant une capture d’écran des données d’utilisation de la future application de Meta.

On peut notamment y voir que dans la section “Données liées à vous” de l’App Store, Threads indique qu’il peut collecter les informations financières, les coordonnées, l’historique de navigation, les données d’utilisation, les achats, les contacts, les identifiants, les informations sensibles, la localisation, l’historique de recherche et d’autres données de ses utilisateurs.

Une fois téléchargée, l’application pourra également récupérer les données liées à un compte Instagram. Les utilisateurs de l’application photo conserveront donc leur pseudo et pourront suivre l’actualité des créateurs auxquels ils sont déjà abonnés.

Sérieux concurrent ?

Si beaucoup se sont frottés à l’exercice de proposer un réseau social basé sur le texte depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, on ne peut pas dire qu’elles ont connu un succès au point de les comparer au réseau à l’oiseau bleu. Seulement, Meta possède donc un sacré avantage : Instagram.

Le réseau de partage de photos et vidéos peut se vanter d’avoir 2,3 milliards d’utilisateurs actifs pour l’année 2022. Un chiffre en constante augmentation depuis son lancement en 2010. Du côté de Twitter, c’est beaucoup moins, avec 368 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Avec le transfert automatisé et simplifié du compte Instagram vers “Threads”, nul doute que l’application attirera son lot de curieux.

D’autant plus que les utilisateurs des plateformes proposées par Meta voient régulièrement des changements fortement inspirés de réseaux sociaux concurrents. Quand Snapchat est arrivé, Meta a par exemple lancé les “stories”. Et quand TikTok a débarqué, les “reels” ont suivi quelque temps après. Un système de “copier-coller” que Mark Zuckerberg arrive à faire fonctionner. Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant de constater l’impact de cette nouvelle application sur le jouet préféré d’Elon Musk.