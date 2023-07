Déjà 30 millions d'abonnés au nouveau réseau social Threads

"Allons-y. Bienvenue sur Threads", a écrit lors du lancement le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur son compte Threads.

"Wow, 30 millions de comptes créés", a-t-il annoncé jeudi un peu après 15H00 GMT (17H00 HB). "On dirait le début de quelque chose d'exceptionnel, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour bâtir l'application."

Plus tôt, il avait lancé une pique à son rival Elon Musk: "cela prendra du temps, mais je pense qu'il devrait y avoir une appli de conversations avec au moins un milliard de gens dessus. Twitter a eu l'occasion de le faire mais n'a pas réussi. Nous espérons y arriver". Il a aussi envoyé son premier tweet depuis plus de dix ans, une image de deux Spiderman face à face.

Sur Threads, nombre de célébrités comme Jennifer Lopez, Shakira et Hugh Jackman ont déjà ouvert des comptes de même que Netflix ou le Washington Post, Reuters et The Economist.

Meta a choisi d'attendre avant de proposer Threads aux résidents de l'Union européenne le temps de clarifier les conséquences du nouveau règlement des marchés numériques (DMA), entré en vigueur début mai, selon une source proche du dossier.

M. Mosseri a regretté que le déploiement de Threads en Europe soit repoussé, expliquant que si Meta avait dû attendre l'aval de Bruxelles, la mise en ligne aurait elle aussi été repoussée pour de nombreux mois. "J'étais inquiet de voir notre fenêtre se fermer, parce que le timing est important", a-t-il justifié auprès du site spécialisé Platformer.

La mise en ligne de Threads intervient quelques jours après de nouvelles péripéties chez Twitter déjà affaibli par une série de décisions mal accueillies depuis sa prise de contrôle par Elon Musk telles que la transformation en service payant de la vérification d'un compte ou licenciement de la quasi-totalité des équipes de modération des contenus.

Avec ses plus de deux milliards d'utilisateurs actifs, Instagram offre à Threads une rampe de lancement dont n'auraient pu rêver les petits compétiteurs de Twitter, de Mastodon à Bluesky, en passant par les sites prisés des ultra-conservateurs comme Truth Social, Parler, Gettr ou Gab. Threads permet ainsi aux utilisateurs d'Instagram d'être authentifiés avec leurs identifiants existants pour poster du contenu sur la nouvelle plateforme.