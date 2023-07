IA : plusieurs actions en justice contre OpenAI et Meta, accusés d’utiliser illégalement des œuvres pour entraîner leur chatbot

Sarah Silverman prouve que son livre a été utilisé sans son consentement par le fait que le chatbot est capable de résumer son œuvre, ce qui n’est possible que si ChatGPT a été formé à partir du texte. Deux autres écrivains, Richard Kadrey et Christopher Golden, rejoignent la cause de la comédienne et affirment que leurs livres “Sandman Slim” et “Ararat” ont également été exploité par les deux géants numériques en guise de matière d’entraînement pour leurs modèles d’IA.

À lire aussi

Téléchargement illégal

Les auteurs soupçonnent que leurs livres ont été téléchargés à partir de “bibliothèques fantômes” comme Library Genesis et Z-Library, qui les mettent en ligne illégalement et gratuitement. Meta, pour sa part, est attaqué pour avoir utilisé ces livres protégés par le droit d’auteur pour former LLaMA, en se servant dans le gisement de ses données.

Défendus par les avocats Joseph Saveri et Matthew Butterick, les trois plaignants réclament des dommages-intérêts non spécifiés pour les pertes subies.

Ce ne sont pas les seuls artistes à se liguer contre les modèles d’IA des géants numériques. Deux autres auteurs américains, Paul Tremblay et Mona Awad, accusent également OpenAI d’avoir utilisé leurs ouvrages illégalement pour entraîner ChatGPT. Avec cette vague de protestation, les artistes espèrent lutter contre la violation de leurs droits d’auteur et la concurrence déloyale engendrée par l’IA.