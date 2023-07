Le commerce en ligne encourage-t-il les achats plus éthiques ?

Si les consommateurs belges restent critiques à l’égard des produits considérés comme durables, “ils considèrent que le commerce en ligne les a aidés à faire des achats plus éthiques”, révèle une enquête réalisée par le spécialiste des ventes privées Veepee et celui des données Kantar. Cette étude, qui analyse l’état du commerce électronique en Belgique, en Espagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, constate que près de la moitié des Belges interrogés déclarent avoir acheté et vendu des produits d’occasion en 2022.