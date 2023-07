Vélos connectés : Cowboy à la rescousse... des propriétaires de vélos de son concurrent VanMoof

À lire aussi

Des pertes récurrentes

Il y a deux ans, l’entreprise avait levé 128 millions d’euros d’argent frais pour financer une expansion internationale très ambitieuse. Mais ces deux dernières années, VanMoof aurait aussi affiché des pertes annuelles de 80 millions d’euros. Apparemment, les soucis se sont accumulés ces derniers mois, avec des délais de réparation de plusieurs semaines, et des problèmes techniques à répétition. La suspension de la production actuelle impliquerait des remboursements de vélos commandés, mais la presse néerlandaise a recueilli des témoignages de clients auxquels les remboursements n’ont pas été effectués. La prise de contrôle de l’entreprise par la justice serait consécutive au nom paiement d’intérêt à un créancier, ce qui déclenche techniquement une procédure pouvant déboucher sur une faillite.

Un problème technique majeur

Le souci en cas de faillite et d’absence de reprise de l’activité, serait pour les utilisateurs d’être confrontés à des problèmes de gestion de leurs vélos qui doivent faire appel à des serveurs informatiques pour maintenir leurs logiciels à jour. De plus, parmi les services proposés par le constructeur figurent une grosse couverture antivol assurée par une équipe de chasseurs de vélos volés, et le remplacement éventuel des machines disparues. L’entreprise revendique 190 000 utilisateurs dans le monde, et une équipe de 700 employés dont l’emploi est dès lors sur le fil.

Cowboy sur le coup

L’entreprise belge Cowboy, qui construit également des vélos électriques connectés, a organisé de son côté un “hackaton”, soit une réunion de programmeurs informatiques en vue de craquer certaines défenses des vélos VanMoof, et a mis à disposition pour les utilisateurs d’iPhones (et de certains vélos VanMoof, les S3/X3) une application permettant de générer une clé numérique unique en vue de contrôler des fonctions basiques du vélo connecté, même en cas de rupture du contact avec les serveurs de VanMoof. Une initiative qui vaut ce qu’elle vaut. Mais, pour le personnel de l’entreprise comme pour les utilisateurs, on peut espérer que les administrateurs provisoires parviennent à trouver un financement ou un repreneur pour une entreprise qui, depuis le lancement de son premier vélo en 2013, n’a jamais réussi à devenir rentable.