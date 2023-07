Combien de milliards de dollars Elon Musk et ses amis ont-ils perdu en rachetant Twitter ?

À lire aussi

C’est qu’en tentant d’équilibrer les coûts et les recettes de Twitter, Musk a essayé d’appliquer une logique industrielle très éloignée des modes de fonctionnement des start-up numériques californiennes. Et il a ainsi déclenché une fuite des talents. Puis celle des annonceurs, et donc des recettes publicitaires qui ont fondu de moitié. Et puis, désormais, Musk doit aussi compter avec l’arrivée sur la Toile de deux concurrents sérieux à son réseau de microblogging. Le premier a été Bluesky, lancé par… Twitter sous le règne de son fondateur Jack Dorsey, le second, plus ambitieux, est Threads, lancé par Meta et qui a séduit d’emblée plus de 100 millions d’utilisateurs. On peut dire que les tuiles s’accumulent pour le milliardaire et ses alliés, et leurs 44 milliards d’investissement.

Pour Musk comme pour ses ailiers financiers, la baisse de régime du réseau qui n’est sans doute que temporaire, n’est pas un souci. Musk a du répondant et pourrait allonger des liquidités si nécessaire dans sa nouvelle structure, X Holdings Corp. Mais tous les actionnaires ne sont pas logés à la même enseigne. Et pour certains, l’exercice de la valorisation est obligatoire. C’est le cas du fonds ARK créé par l’Américaine Cathie Wood, une gestionnaire qui a notamment fondé sa réussite sur un énorme pari sur les actions Tesla, avant leur flambée. ARK Investment Management n’a pas divulgué le niveau de sa position dans le capital de la société désormais non cotée, mais a dû acter une revalorisation de celle-ci en la dépréciant de 47 %. Ceci valorisant Twitter à environ 23 milliards de dollars. “Nous sommes forcés de le faire”, a expliqué Cathie Wood au Wall Street Journal. Les fonds d'investissement doivent suivre des règles d'évaluations de leurs actifs pour permettre aux acheteurs ou vendeurs de bénéficier d'une certaine transparence pour leurs opérations. “Cette réduction de valeur n’est pas en rapport avec les fondamentaux que nous estimons sur le long terme”, a-t-elle assuré.

Mais du point de vue d’un gestionnaire, n’aurait-il pas été plus acceptable de valoriser cette participation au plus haut lors de l’offre, quitte à y revenir par la suite, lorsque les recettes remonteront ? En tout cas, elle n’est pas la seule à avoir gardé un pied dans Twitter. Les gestionnaires du Fidelity Blue Chip Growth Fund ont pour leur part descendu la valorisation de leur participation au tiers de ce qu’elle était en novembre dernier, passant en plusieurs étapes de 8,63 milliards de dollars à moins de 3 milliards. Ce qui valoriserait le bijou acheté 44 milliards de dollars à environ 14,7 milliards.