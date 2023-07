Vols de données et rançons: cet été, faites attention au “shoulder surfing”

Si vous avez prévu de partir en city-trip durant vos congés d’été, on vous a certainement recommandé de vous méfier des pickpockets qui sévissent aux abords des lieux touristiques. On vous a sans doute moins avertis sur la pratique du “shoulder surfing”. Traduisez littéralement “le surf sur l’épaule”, une ruse des voleurs et des cybercriminels qui consiste à regarder au-dessus de votre épaule pour vous dérober des informations comme vos identifiants ou vos mots de passe introduits utilisés sur votre smartphone.