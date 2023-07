Le lifi peut-il devenir un concurrent sérieux au wifi ? Voici ses avantages et son gros inconvénient

Le problème de ce mode de transmission était qu’il suffisait de placer la main devant l’émetteur ou le récepteur pour l’interrompre, la lumière ne traversant pas les objets. Sans oublier la distance d’émission réduite, ou les interférences lumineuses. Notons aussi que les signaux lumineux (la lumière) ont pour avantage de se déplacer plus rapidement que les courants électriques, ce qui explique le passage à la fibre optique en cours dans notre pays.

Des ampoules pour communiquer

Actuellement, et c’est le cas depuis quelques années, des fabricants produisent aussi des systèmes d’émetteurs-récepteurs utilisant des leds pour donner un accès réseau à des ordinateurs disposant de l’émetteur-récepteur ad hoc. Le principe est d’utiliser de la lumière visible (longueur d’onde entre 480 nm et 650 nm) avec un émetteur qui envoie un signal lumineux reconnu par un récepteur, et inversement pour compléter la communication. Les systèmes existants ont les mêmes désavantages que ceux utilisant l’infrarouge. Ils n’ont qu’une portée de quelques mètres, ne traversent pas les obstacles physiques et nécessitent des récepteurs dont les ordinateurs actuels sont dépourvus. Notons que des ordinateurs (devenus rares) disposent de capteurs infrarouges, ce qui indique que la transmission d’informations par voie lumineuse n’est pas absurde. Elle est seulement dépassée par les normes adoptées par les fabricants.

Côté avantages, ces systèmes de communication n’émettent pas de rayonnement électromagnétique potentiellement nocif, et ils sont très rapides, à condition de disposer de matériel adéquat. Par ailleurs, l’utilisation de tels systèmes offre une sécurité importante au niveau des données échangées. Ce qui en rend l’usage intéressant dans certains environnements dont le wifi est exclu pour des raisons de confidentialité ou de santé, c’est-à-dire dans les secteurs de la défense, les accueils pour personnes âgées ou jeunes enfants, certaines parties des hôpitaux… Mais on notera qu’il existe à cet égard une alternative existante et peu coûteuse : les réseaux câblés. Les producteurs de matériel lifi estiment que ce marché est appelé à se développer. Mais il faudrait pour cela qu’il y ait une demande.