Elon Musk rebaptise sa plateforme : "Avec X, on est à l’opposé de l’image de marque de Twitter"

Quel est votre avis sur le nom X à la place de Twitter ?

Pour moi, il n’y a pas de bon ou de mauvais nom. Il s’agit surtout de voir s’il est adapté à la demande, à l’opportunité, à la situation du marché… Aussi, le choix de “X” peut avoir ses forces si on le regarde à travers la logique de marque d’Elon Musk. On retrouve déjà la lettre dans le nom de plusieurs entreprises du milliardaire comme SpaceX ou xAI, on peut donc se dire que l’entrepreneur cherche à homogénéiser et construire son empire.

Toutefois, à l’échelle de Twitter, le nom “X” se place plutôt en rupture. Outre le symbole mathématique, la lettre X représente l’interdit, l’extrême et le high-tech. Elle implique une certaine mise à distance et très peu d’affectif. Le logo donne à voir quelque chose de très droit, très angulaire. Ses couleurs, le noir et le blanc, viennent quasiment gommer tout ce qui renvoie à la sensibilité. On est à l’opposé de l’image de marque de Twitter qui, avec son petit oiseau sympathique et sa couleur bleu ciel apaisante, versait plus dans des formes arrondies, émotionnelles. X, c’est la disparition du rond et l’éradication de l’humain d’une certaine façon.

Que cherche à faire Elon Musk avec ce changement de nom ?

C’est toujours difficile de deviner. Je ne peux pas critiquer à vue car Elon Musk a déjà réussi des paris qui semblaient fous avec SpaceX ou Tesla. Mais ici j’ai l’impression que Twitter est son espace récréatif de non-respect de tout ce qui se fait en matière de management et de gestion. C’est son bac à sable : il aime tout casser puis tout refaire selon ses caprices. Cette fois, j’ai du mal à percevoir une stratégie réfléchie concernant Twitter précisément.

Twitter, c’est aussi tout un champ lexical avec les “tweets”, l’action de “tweeter”, “retweeter”… Comment une entreprise parvient-elle à s’imposer à ce point dans le langage courant ?

C’est un phénomène assez classique avec les produits qui créent un nouvel usage. Par exemple, les frigos viennent de la marque Frigidaire, les caddies et le scotch sont à l’origine des noms d’entreprises… Plus qu’une stratégie commerciale, c’est bien souvent leur usage intense qui amène ces mots à devenir des noms communs. D’ailleurs, cette transformation s’opère au grand dam des marques qui se retrouvent en partie invisibilisées : par exemple, quand on dit que l’on achète un frigo maintenant, ça ne veut pas forcément dire que l’on achète un Frigidaire, on peut aussi acquérir un Samsung.

Avec X, Elon Musk parviendra-t-il à faire disparaître le mot “tweet” de notre vocabulaire ?

C’est un sacré pari. Mais je ne pense pas. Surtout en France où le terme “tweet” a été d’autant plus facilement intégré à la langue courante qu’il suivait celui de “Twingo” assez similaire. Au contraire, la lettre X est assez difficile et désagréable à prononcer au quotidien. Aussi, elle renvoie directement au secteur de la pornographie plutôt qu’à celui des réseaux sociaux. Enfin, une fois qu’une marque a réussi à s’inscrire dans le langage courant comme l’a fait Twitter, c’est très difficile de faire marche arrière. On ne rejoue pas ce tour de force une seconde fois. Je ne pense donc pas que l’on deviendra un jour des X-eurs.

En général, pourquoi les entreprises changent-elles de nom ?

Ces changements interviennent après un très long travail de communication car ils ont souvent un très fort impact sur le public. Ainsi on les voit parfois intervenir dans le cadre de fusions d’entreprises. Mais bien souvent, c’est lié à un scandale, à l’image de celui de la viande de cheval retrouvée dans les lasagnes de Findus. Il peut aussi s’agir de redonner un élan à une organisation en perte de vitesse. C’est le cas pour certains partis politiques, comme le Front national devenu le Rassemblement national pour, en partie, gommer la présence historique de Jean-Marie Le Pen en son sein. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un nom est une valise qui peut contenir de bons éléments comme des mauvais. Si cette valise devient trop lourde à porter, certains décident de la changer.

Entre le logo au rabais et l’annonce précipitée, certains trouvent la démarche d’Elon Musk bâclée. C’est votre cas ?

Tout à fait. Un changement de nom doit être amené en douceur, il doit être préparé… Souvent, les entreprises font cohabiter quelque temps l’ancien et le nouveau nom, elles organisent des campagnes d’explication. C’est un travail qui est étalé sur deux ans et non une semaine. Ici, le processus s’est déroulé à l’image de la gestion de l’entreprise, avec un manque de méthode, d’émotion et d’humain. Ça a été violent, on a l’impression d’une invasion pendant laquelle les envahisseurs enlèvent sans vergogne toutes les traces des précédents habitants. C’est comme si Elon Musk avait conquis un nouveau territoire et y posait des drapeaux partout, de façon brouillonne et désorganisée.

Connaissant Elon Musk, cela semble aussi assez fidèle au personnage. Sa brutalité ne serait-elle pas aussi une stratégie ?

Certes, mais il aurait pu le faire de façon “disruptive” et provocante tout en le faisant bien. Là, c’est symboliquement très violent. Je n’y retrouve pas le côté “héros” et “pied de nez” qu’il a pu avoir avec SpaceX et Tesla lorsqu’il a réussi là où beaucoup le mettaient en doute. Sur Twitter, l’image que cela renvoie c’est : ” C’est mon jouet, j’en fais ce que je veux, c’est à moi.” Il aurait pu avoir une démarche plus noble et impressionnante. Là, on a une sensation de gâchis.

Il y a un an, un autre géant de la tech a changé de nom : Facebook, dont l’entreprise est devenue Meta. Ce cas est-il comparable à celui de Twitter ?

Au début, le changement de nom de l’entreprise Facebook a troublé tout le monde. Mais on s’est aperçu que le réseau social lui ne changeait pas d’appellation et que cette nouveauté ne bouleversait rien quant à son fonctionnement. Donc ce nouveau nom n’a pas tellement touché le grand public et l’image Facebook n’a pas été modifiée, elle a été préservée. C’est là que l’on repère une stratégie de marque puisque le lien avec les utilisateurs du site n’a pas été modifié.

En amont d’un changement de nom, des études sont-elles réalisées à l’internationale pour décider de la meilleure appellation possible ? De celle qui sera la plus adaptée au plus grand nombre ?

Plus ou moins, ça fait partie de mon combat de linguiste de rendre ces études plus fréquentes. D’autant plus que les maladresses dans les noms des marques existent en masse. “Koleos”, une voiture Renault, veut par exemple dire “couille” en grec. L’alimentation pour bébé “Blédina” est l’équivalent vulgaire de prostituée en russe. Le “Kona” de Hyundai est lui aussi assez malavisé dans la langue française puisqu’il s’approche d’insultes.