Encore des nouveautés sur Twitter, alias "X" : c’est désormais terminé de “tweeter”

Alors que la marque à l’oiseau bleu jouissait d’une popularité incroyable, ce changement inattendu a entraîné également un changement de vocabulaire pour les utilisateurs de l’application.

Elon Musk ne veut plus entendre parler de Tweet mais plutôt de X’er et parler d’un X au lieu d’un tweet. La dernière mise à jour officielle de l’application ne tend toutefois pas vers ces nouveaux mots.

En effet, désormais, il ne s’agit plus de “tweeter” mais de “publier” comme c’est le cas sur Facebook. Le verbe "publier" est d’ailleurs utilisé à toutes les sauces puisqu’on ne dit plus non plus “il a tweeté quelque chose” mais bien “il a publié quelque chose. C’est fini aussi de “retweeter” puisque désormais, un “retweet” est mentionné comment étant une “republication”.

L’abonnement qui se faisait appeler Twitter Blue est désormais appelé X Blue et le site web dédié aux utilisateurs les plus actifs de la plateforme se nomme désormais X Pro.

Alors que le milliardaire américain souhaite “faire de X la plus grande marque au monde” comme il l’a annoncé, Elon Musk risque bien de perdre plusieurs milliers d’utilisateurs qui seront, peut-être, très vite nostalgiques de Twitter et son oiseau bleu.