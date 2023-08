Odoo, Rhinoshield, Nord VPN… Pourquoi les entreprises misent sur les influenceurs pour se faire connaître

Même les entreprises belges ont recours à ces pratiques publicitaires, Odoo la première. Par exemple, le YouTubeur Amixem a diffusé en mars dernier une vidéo dans laquelle il juge “vos histoires de couples et de potes”. Le tribunal qui sert de studio est une salle d’audience sobre où seul un mot figure au mur : “Odoo”, le sponsor de la vidéo.

Autre exemple, où la visibilité d’Odoo est plus subtile : les influenceurs de “Maison Grise” sont à la recherche de leur meilleur abonné et créent un quiz en ligne pour le trouver – quiz qui est disponible sur… un site créé par Odoo. Même si l’entreprise n’est pas au cœur de la vidéo, elle est mise en avant dès la première phrase de la description : “Créez gratuitement votre site web et/ou votre eCommerce grâce à Odoo”.

Sponsoriser son indépendance

Pourquoi avoir recours à une telle pratique ? En plaçant un produit, le créateur de contenus change de source de revenu et échappe à la réglementation de YouTube qui impose un cadre contraignant pour monétiser une vidéo : nombre minimum de vues et de durée, quota minimum d’interruptions publicitaires, utilisation de musiques libres de droit… Un autre avantage dans le fait d’être sponsorisé est la liberté de création : le YouTubeur est rémunéré par une entreprise qu’il choisit de manière indépendante et qui correspond donc à son contenu et à son audience.

Plusieurs types de placements de produit existent, selon le degré d’implication de l’entreprise et de l’influenceur :

L’influenceur met spontanément une marque en avant dans trois cas de figure, explique une étude de l’Association Française du Marketing : il apprécie sincèrement le produit en tant que consommateur ; son audience lui demande d’où vient ce dernier ; ou il tente de se faire remarquer par l’entreprise en vue d’une éventuelle collaboration. Si “le placement de produit spontané” est le plus fréquent, c'est également celui que les consommateurs préfèrent car ils estiment que l’influenceur donne de véritables conseils.

Néanmoins, avec le placement de produit, le rapport à l’audience change : l’influenceur sponsorisé doit convaincre ses abonnés que sa vidéo n’aurait jamais vu le jour sans le soutien de l’entreprise. L’audience n’est plus seulement observatrice passive de la publicité, elle devient une cible marketing capable de renforcer la marque, soit en achetant ses produits, soit en véhiculant une image positive de celle-ci. En bref, l’influenceur devient un fournisseur et un diffuseur de publicités, en plus d’être un créateur de contenus divertissants.

Protéger l’audience

Le choix des sponsors est aussi décisif que risqué. S’il y a une chose que les créateurs de contenus doivent préserver, c’est la confiance de leur audience. Sans elle, leur influence coule. En cas de vidéo sponsorisée, non seulement le contrat doit être clair entre le créateur de contenus et ses abonnés, mais les produits ou les services promus doivent être fiables. En effet, les arnaques se multiplient sur les plateformes : les escroqueries les plus fréquentes sur les réseaux sociaux sont les fraudes à l’investissement, les abus de confiance sur les sites de rencontre et les boutiques fantômes. Un influenceur roulé dans la farine embarque toute sa communauté avec lui.

YouTube a apporté 39 millions d'euros à l'économie belge en 2020.

Même les abonnés les plus loyaux doivent garder à l’esprit que les entreprises sponsors ont un droit de regard sur le contenu de l’influenceur avec qui elles collaborent. Des chercheurs allemands estiment que le placement de produit est particulièrement difficile à repérer dans les vidéos “lifestyle”, c’est-à-dire les vidéos publiées par des influenceurs qui partagent quotidiennement leur vie et leurs pensées sur les réseaux sociaux, et qui entretiennent ainsi une relation de proximité avec leurs abonnés. Il est plus difficile pour ces derniers de différencier le discours promotionnel de l’opinion personnelle et honnête de l’influenceur, les deux étant mélangés au sein de la même vidéo. D’où l’importance d’énoncer clairement s’il s’agit d’un partenariat avec une entreprise.

Le placement de produit est une pratique qui prend de l’ampleur à l’image de la professionnalisation croissante des créateurs de contenus digitaux. Selon les derniers chiffres, YouTube emploie 2 600 personnes à temps plein en Belgique et a apporté 39 millions d’euros à l’économie nationale en 2020.