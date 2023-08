Qui est Sam Altman, cofondateur d’Open AI et créateur ChatGPT?

À lire aussi

Né à Chicago, âgé de 38 ans et passé par l'université de Stanford en Californie avant d'abandonner ses études en 2005, la dernière trouvaille de Sam Altman inquiète pourtant au lieu de rassurer. Fin juillet, le jeune entrepreneur lançait ainsi officiellement Worldcoin, une nouvelle cryptomonnaie dotée d'un système de vérification de l'identité à partir de l'iris humain. Objectif déclaré : créer un outil sécurisé dans une industrie des cryptomonnaies marquée par moult scandales et fraudes. "Si nous réussissons, nous pensons que Worldcoin pourrait créer des opportunités économiques importantes, établir une solution fiable pour distinguer les êtres humains de l'intelligence artificielle en ligne tout en préservant la confidentialité des données […] et au final ouvrir une voie potentielle vers un revenu minimal universel financé par l'intelligence artificielle (IA)", avait alors expliqué Sam Altman. Le revenu minimum universel fait partie des réponses envisagées par de nombreuses personnalités de la Silicon Valley face au risque de remplacement de nombreux emplois par l'IA. Et pour arriver à son but, l'entreprise de Sam Altman va déployer dans le monde 1 500 "orbs" - un appareil biométrique conçu par Worldcoin - pour permettre à des millions d'utilisateurs de s'inscrire. Mais le projet Worldcoin suscite déjà des critiques au sujet du traitement des données personnelles. Et certains mettent en avant le risque que la société utilise sa plateforme pour engranger des millions de données biométriques.

Sans doute pas de quoi décourager cet autodidacte qui a à peine 19 ans avait cofondé Loopt, une application mobile de réseautage social axée sur la géolocalisation. Végétarien, l'homme se qualifie de "survivaliste". "J'ai des armes, de l'or, de l'iodure de potassium, des antibiotiques, des piles, de l'eau, des masques à gaz des forces de défense israéliennes, et un grand terrain le long de la côte californienne où je peux me rendre en avion", a-t-il raconté en 2016 à la presse américaine. Pointant dans les trois choses qui lui faisaient peur la perspective d'une attaque du genre humain… par des IA.