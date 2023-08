”Setapp”, l’application ukrainienne qui pourrait poser de sérieux problèmes à Apple

Entrée en vigueur en novembre dernier, la nouvelle réglementation européenne sur les marchés numériques, le Digital Market Act (DMA), va désormais pousser les multinationales du numérique assouplir leurs règles et ce dès mars 2024. Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Par l’obligation pour les grandes firmes comme Google et Apple de proposer des boutiques d’applications alternatives sur leur plateforme. Finie donc la mainmise totale de l’App Store, place à la concurrence. Et celle-ci compte bien en profiter.

À commencer par Setapp. L’application, lancée en janvier 2017, a décidé de prendre le pas et a annoncé son arrivée imminente sur le sol européen via X (anciennement Twitter).

Développée par la société ukrainienne MacPaw, elle propose un service par abonnement pour les applications MacOS et IOS. À ce jour, l’application est déjà disponible pour les ordinateurs Mac et propose une série d’abonnements allant de 9,99 dollars à 14,99 dollars par mois pour avoir un accès illimité à son catalogue d’applications comme l’outil de nettoyage 'CleanMyMac X' et l’application de traitement de texte 'Ulysses'. À noter que l’éditeur est partenaire avec une trentaine de développeurs pour la création de ses applications.

L’application Setapp ne sera pas si différente de l’App Store dans la forme, mais elle permettra à ses utilisateurs d’obtenir des tarifs plus intéressants. Des prix plus bas qui s’expliquent par la commission prélevée par la société ukrainienne, qui ne prend que 10 % contrairement à Apple qui s’empare de 30 %. Les développeurs sont donc mieux rémunérés et peuvent se permettre de baisser leur tarif.

Si aucune date n’est encore annoncée pour la mise en place de l’application sur l’IPhone en Europe, une liste d’attente est déjà accessible. La “révolution” est donc pour bientôt, d’autant plus que d’autres grandes firmes comme Microsoft et Amazon ont également annoncé leur intention de proposer leur boutique alternative.