La fin des “dossiers” a sonné : Skyblog s’est officiellement envolé ce lundi !

Créé en 2002, Skyblog était le pionnier dans sa catégorie et avait été très prisé par les jeunes jusqu’aux alentours de 2010. Par après, la plateforme de messagerie MSN ainsi que Facebook ont réussi à faire disparaître totalement ou presque Skyblog des radars.

Jusqu’au dimanche 20 août, Skyblog était donc une mine d’archives dont certains ne voulaient plus entendre parler, les anciens détenteurs d’un blog savent pourquoi !

Une grande partie de ces jeunes millenials pouvait, sur Skyblog, poster des photos et y ajouter du texte comme les paroles d’une chanson par exemple ou une” dédicace” à ses proches, le tout dans un mélange de couleurs à chaque lettre. Oui oui, les anciens “skyblogueurs” savent très bien de quoi il s’agit, eux qui invitaient les visiteurs de leur Skyblog” à “lâcher leurs com’s (commentaires)”.

Mais pourquoi une disparition si soudaine de ce site internet ? Tout simplement car le site, créé en France, ne respectait plus les législations sur les données personnelles comme cela avait été communiqué il y a deux mois lors de l’annonce de l’arrêt du site internet le 21 août. “Aujourd’hui, les Skyblogs rentrent dans l’Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plate-forme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public.”