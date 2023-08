La Belgique ambitieuse au plus gros salon mondial du jeu vidéo : “On est dans une industrie à risque, comme le cinéma”

À lire aussi

La partie B2B du salon permet aux studios et aux développeurs de rencontrer les éditeurs et organismes de financement. C’est, on peut le dire, le principal objectif business du salon. “En général, un studio finance le développement d’un nouveau jeu vidéo avec une moitié (ou moins) de financements publics et le reste avec des fonds privés en particulier issus des éditeurs, explique Guillaume Bouckaert, cofondateur et administrateur de games.brussels. Cet argent est difficile à trouver car les studios doivent convaincre les investisseurs de financer un jeu qui n’existe pas encore et mettra plusieurs années à être développé, à partir d’un simple concept ou au mieux d’une version de démonstration. On est dans une industrie à risque, comme le cinéma.”

Séduire pour convaincre

Le studio Frosty Froggs, installé à Waterloo, est justement en quête d’un éditeur. “Nous sommes là pour présenter la démonstration jouable de notre jeu Slimy Knight, un jeu d’aventure qui met en scène un humain transformé en matière 'slime' et doté de pouvoirs spéciaux. C’est notre premier véritable jeu à nous car depuis une dizaine d’années nous faisons surtout de la sous-traitance pour d’autres studios, partage Judicaël Eluard, développeur. Nous cherchons à lever plusieurs millions d’euros pour les deux prochaines années de développement”. Frosty Froggs mise notamment sur l’expérience acquise avec Appeal Studios sur le développement de Fort Boyard, Qui veut gagner des millions ? ou encore Outcast – A New Beginning pour obtenir la confiance des éditeurs.

Le Bruxellois Studio Tolima a lui déjà trouvé chaussure à son pied auprès de l’éditeur français Don’t Nod. “L’important est de rentrer en contact avec des éditeurs qui ont la bonne philosophie, décrypte Benjamin Legat, fondateur et CEO. Certains éditeurs ont un portfolio davantage garni en jeux d’arcade, d’autres en jeux d’aventure, de puzzles, de course… Nous avons la chance que Dont' Nod soit féru de jeux narratifs, c’est pourquoi ils ont été séduits par Koira. Dans notre jeu poétique en 2D, deux amis, un personnage et un chiot, parcourent une forêt enneigée, combattent des menaces mais s’accordent aussi des moments contemplatifs et de méditation pour que le joueur puisse simplement profiter des images et de la musique.”

guillement "La Gamescom est l'occasion de plaider avec ferveur pour la création d'un organisme de financement à Bruxelles et stopper la fuite des talents"

Stopper la fuite des talents

Également présents au salon pour soutenir les studios belges : les organismes publics et décideurs. Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la ville de Bruxelles (DéFI), est là pour promouvoir les créateurs bruxellois : “La capitale est particulièrement cosmopolite : quand un jeu marche à Bruxelles, il va marcher partout. Il y a une très belle progression du secteur. Nous avons ouvert l’espace de coworking et d’incubation 'games.brussels space' début 2022. Depuis, plus de 20 studios s’y sont établis et deux ont suffisamment grandi pour intégrer leurs propres locaux. La Gamescom est l’occasion de promouvoir cet espace et surtout de plaider avec ferveur pour la création d’un organisme de financement équivalent à Wallimage et à la VAF, mais pour les studios implantés à Bruxelles. Il faut stopper la fuite des talents.”

À lire aussi

De nombreux visiteurs ont fait le déplacement. ©AFP or licensors

133 entreprises

D’après les dernières données de la Video Games Federation Belgium, le secteur belge du jeu vidéo ne s’est jamais aussi bien porté. Le Plat pays comptait en 2022 pas moins de 133 entreprises, soit 21 % de plus qu’en 2021, avec 16 % d’équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. Ces entreprises représentent un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros et emploient 1 085 personnes.

La Flandre concentre 67 % des sociétés qui génèrent 82 % du chiffre d’affaires national. La Wallonie comptait 28 sociétés en 2022 contre 22 l’année précédente, pour un chiffre d’affaires constant de 12 millions d’euros. Enfin, Bruxelles fait petit à petit sa place avec 3 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 15 entreprises actives.