Nvidia, une ascension illimitée sans risques ?

Nvidia, c'est un nom très connu... mais majoritairement des gamers. La GeForce, c'est la carte graphique phare de l'entreprise américaine que tous les amateurs de jeux vidéo ont déjà croisé sur une installation PC, une playstation ou autres. Positionnée sur l'IA et les besoins en capacités de calcul et de visualisation pour certaines, Nvidia a trouvé un bon filon. Mais que penser de l'explosion du cours de Bourse (le titre a triplé de valeur en un an et talonne Amazon) ? Et que penser des enjeux liés à l'IA à plus long terme ? Entretien avec Axel Legay, professeur à l'Ecole Polytechnique de l'UCLouvain, spécialisé dans le monde digital et la cybersécurité.