Le Bruxellois Studio Tolima séduit un grand éditeur français à la Gamescom: "J’ai voulu imaginer un jeu vidéo auquel ma mère pourrait jouer"

”Nous avons notamment édité le célèbre jeu narratif Life is Strange sorti en 2015, parmi les premiers à adresser des thèmes de société comme le harcèlement scolaire, l’euthanasie ou le suicide, partage Sophie Filip, responsable marketing chez Don’t Nod. Cette création a beaucoup inspiré la communauté des joueurs.”

Les jeux poétiques de plus en plus prisés

”Convaincre un éditeur de financer un jeu avec une simple idée et une démo n’est pas chose facile. Nous avons eu de la chance que Don’t Nod soit féru de jeux narratifs comme Koira”, explique Ben Lega, fondateur et CEO du Studio Tolima. “Les jeux poétiques étaient une niche mais sont de plus en plus recherchés, met en avant Sander Vanhove, développeur au Studio Tolima. Les gens veulent des jeux plus courts, avec un fort impact émotionnel. Koira est comparable à un long film, c’est une expérience à vivre le temps d’une après-midi, pendant deux ou trois heures en une seule fois si on le souhaite.”

La Gamescom est le plus grand rendez-vous B2B et B2C consacré au jeu vidéo dans le monde. ©Fleur Olagnier

Le jeu en 2D proposé par Ben et Sander met en scène un personnage qui rencontre un petit chiot dans une forêt enneigée. Tous les deux progressent dans le décor afin de combattre des menaces environnementales, des chasseurs… à l’aide de pouvoirs magiques. Mais le joueur peut aussi choisir de jouer avec le chiot, ou de s’arrêter pour quelques instants de contemplation, de méditation, pendant lesquels simplement écouter la musique et regarder des visuels. Koira, c’est surtout une histoire d’amitié entre un garçon et un bébé chien. “J’ai voulu imaginer un jeu auquel ma mère, qui ne joue pas du tout aux jeux vidéo, pourrait jouer, confie Ben Lega. Elle a testé l’une des premières versions et a beaucoup apprécié. J’ai hâte de lui montrer le résultat final.”

Prix à définir

Créé à Bruxelles en avril 2022, Studio Tolima devrait sortir ce premier jeu en 2025 sur la plateforme de commercialisation Stream. Le trailer officiel a été dévoilé il y a une petite semaine, en amont de la Gamescom, sur le site web du studio et sur les réseaux sociaux. “De cette manière, le grand public va pouvoir suivre l’avancée du développement du jeu jusqu’à son lancement,” précise Ben Lega. Le prix du jeu reste encore à définir, en espérant pour les gamers qu’il soit moins élevé que pour un jeu où l’on peut jouer des centaines d’heures.

Six salariés et quatre freelancers travaillent sur le projet depuis deux ans, et le financement de Don’t Nod (entre 500 000 et 1 million d’euros) doit permettre de finaliser production, distribution et marketing. Côté aides publiques, la jeune société bénéficie également du soutien du Vlaamse Audiovisueel Fonds (VAF).

L’entreprise fait partie du “games.brussels space”, espace de coworking et d’incubation, ouvert début 2022 dans la capitale.