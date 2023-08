Les autorités américaines vont (enfin) serrer la vis sur les cryptos

Les autorités politiques américaines ont annoncé vendredi un train de mesures visant à mieux encadrer les opérations financières sur les cryptoactifs comme le bitcoin ou l’ethereum. Dans un communiqué, le Trésor et le fisc (Internal Revenue Service – IRS) américains ont formulé une série de propositions traduisant en mesures pratiques les dispositions reprises dans l’IIJA (The Infrastructure Investment and Jobs Act), ce plan de relance ambitieux ficelé et inscrit sous forme de loi en novembre 2021 par l’administration Biden. Dans ce vaste plan de redéploiement économique figure en effet le principe de contrôle du marché des cryptos, et notamment la taxation des plus-values sur ces actifs. Dans le projet de 2021, la loi aurait dû entrer en vigueur en 2023 et était censée générer en une décennie quelque 28 milliards de dollars de recettes fiscales.