"Probablement l’application la plus intuitive du marché", dit Deezer à propos de l’outil belge AppTweak

À lire aussi

”Nous avons développé notre propre solution informatique pour récupérer les données publiques des stores, pour toutes les applications et dans tous les pays, explique Lara Garit, responsable des partenariats chez AppTweak. Pour cela, on simule de façon automatique des recherches de smartphone sur les stores, ce qui demande beaucoup de maintenance pour s’adapter aux mises à jour d’Apple ou Google”. Grâce à ces informations, AppTweak permet à ses clients d’analyser leur application et les applications concurrentes.

La solution d'AppTweak est utilisée par plus de 2 000 clients à travers le monde. ©AppTweak

Nombre de téléchargements, optimisation de la description de l’application, gestion des commentaires, mots-clés les plus populaires, images… Tous ces aspects sont disponibles par catégorie et sous-catégorie d’application. Par exemple, Belfius, client d’AppTweak, peut avoir un accès direct aux statistiques concernant tous ses pairs de la catégorie finance : KBC, BNP Paribas Fortis, etc.

”Dans les mois qui viennent, nous allons nous focaliser sur l’outil Apple Search Ads, pose Lara Garit. C’est un système d’enchères permettant d’apparaître comme une publicité à la recherche d’un mot-clé. Notre but est d’aider nos clients à se servir de cet outil de manière optimisée en leur fournissant, via notre plateforme, les données pertinentes à entrer dans l’Apple Search Ads pour obtenir le meilleur résultat.”

À lire aussi

Deezer, la plateforme musicale française, utilise AppTweak depuis environ quatre ans. “Nous utilisons en parallèle l’Apple Search Ads et AppTweak pour éditer notre publicité. C’est utile notamment quand l’outil d’Apple ne répond plus. Le but à terme sera de passer uniquement par AppTweak”, partage Ludovic Rault, responsable de l’optimisation sur les app stores pour Deezer. L’entreprise utilise AppTweak pour réguler ses mots-clés (”musique”, “musique gratuite”, “musique sans wifi”, “Deezer”…), booster sa visibilité et gagner en volume sur les stores.

”Nous avons choisi AppTweak car l’application est très complète et l’interface extrêmement simple et dynamique. Je pense que c’est la plus intuitive du marché”, complète Ludovic Rault. On peut immédiatement avoir une vue d’ensemble de la concurrence directe dans la sous-catégorie 'streaming musical', ou tester des visuels par exemple et voir directement les mises à jour sur l’app store sans avoir toujours en main un iPhone et un Android. L’outil donne également accès à la timeline de nos actions passées, mais aussi à la timeline des concurrents pour voir ce qu’ils modifient et améliorent. Finalement, AppTweak est très utile pour lancer de nouvelles applications et analyser les retombées d’une campagne marketing. L’outil va encore évoluer, mais on se dirige vers un système où l’on peut vraiment tout faire.”

Les clients d'AppTweak peuvent analyser la concurrence dans leur catégorie. ©AppTweak

Chaque mois, Deezer paye un abonnement pour se servir d’AppTweak. Le tarif du service peut varier selon les entreprises et le forfait choisi, entre 99 euros et 10 000 euros par mois.

AppTweak compte plus d’une centaine de collaborateurs, environ 2 000 clients (seulement 10 en Belgique) et ne communique pas sur son chiffre d’affaires. Fondée et dirigée par Olivier Verdin, la société possède des antennes à Londres, San Francisco, Montréal, Pékin, Séoul, Tokyo et Bangalore.