"C'est bien plus qu'un gadget", a indiqué mercredi Leonard Bauersfeld à l'agence de presse Keystone-ATS. Ce chercheur en robotique à l'Université de Zurich (UZH) a participé au développement du drone baptisé "Swift".

Selon les chercheurs de l'UZH, c'est la première fois que l'intelligence artificielle bat des humains en situation réelle. Ils ont présenté mercredi leur appareil dans la revue scientifique Nature.

C'était déjà impressionnant quand un ordinateur a battu le champion du monde d'échecs, Gary Kasparov, en 1996. Ça l'était d'autant plus quand Lee Sedol, champion du monde de go, un jeu bien plus complexe, s'est fait battre par un ordinateur en 2016, a détaillé M. Bauersfeld. "Cependant, ces performances ont eu lieu dans un monde virtuel", a-t-il ajouté. Dans le cas d'un jeu de plateau, tous les paramètres sont connus à l'avance. "Notre drone autonome, lui, a réussi à battre des humains dans le monde réel", s'est réjoui le chercheur.

L'utilisation de ce drone intelligent dans des courses a uniquement servi à tester cette technologie. A l'avenir, le but est d'avoir recours à de tels appareils pour rechercher des personnes ensevelies sous les décombres par exemple.

Lors d'opérations de ce genre, on recherche des compétences similaires à celles requises pour la course de drones. En effet, pouvoir voler avec précision en évitant des obstacles est non seulement utile pour la course de drone, mais également pour piloter un appareil à travers des portes ou dans les décombres d'un bâtiment effondré, a expliqué M. Bauersfeld.

La vitesse est également un élément très important en cas de déploiement sur le terrain. Comme les drones ont une capacité de batterie très limitée, plus ils volent vite, plus ils vont loin.

Le drone n'a pas été développé à des fins militaires, a précisé M. Bauersfeld, mais civiles. D'autres compétences sont nécessaires pour les drones militaires.

Le système a appris à voler par lui-même dans un environnement virtuel, et pas réel. Le vol dans un monde simulé a permis d'éviter la destruction des drones dans les premières phases du processus d'apprentissage, a indiqué l'UZH dans un communiqué.

Le drone a affronté plusieurs champions de course de drone lors d'une compétition à Dübendorf (ZH) : le champion 2019 de la Ligue de course de drone Alex Vanover, le champion 2019 du "MultiGP Drone Racing" Thomas Bitmatta et le triple champion suisse Marvin Schaepper.

Les pilotes humains ont affronté "Swift" après s'être entraîné sur le circuit pendant une semaine. Le drone piloté par IA a remporté 15 des 25 courses effectuées contre ses concurrents humains. Il a également réalisé le meilleur temps de parcours, avec une demi-seconde d'avance sur le meilleur temps réalisé par les pilotes humains.