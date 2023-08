Système autonome: Tesla et son “mode Elon” dévoilé par un hacker, un danger ?

Niveau 1 : le conducteur garde les mains sur le volant et a le contrôle du véhicule. Seul aide : un régulateur de vitesse capable de freiner ou d’accélérer tout seul.

Niveau 3 : le conducteur ne doit plus superviser la conduite, le véhicule gérant lui-même l’accélération, le frein et la direction, à l’exception des situations plus extrêmes comme des routes particulièrement sinueuses. Cependant, le conducteur doit pouvoir intervenir à tout moment.